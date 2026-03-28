Las evidentes fallas en inteligencia

El Gobierno Petro no tiene certeza del paradero de Iván Márquez y alias el Zarco Aldinever, implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. El alto comisionado para la paz, Otty Patiño, no sabe del paradero de ambos disidentes de la Segunda Marquetalia. De hecho, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, puso en duda la suerte de Aldinever, pese a que en agosto del año pasado se informó que había sido asesinado por el ELN en Venezuela.

Hasta 600 millones de pesos ofrecieron por asesinar a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Lo último que supo la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), en diciembre del año pasado, era que Márquez vivía en la zona de Petare, en Caracas. Sin embargo, no hay fotografías ni pruebas que así lo confirmen. En el Congreso, muchos se preguntan en dónde están los resultados de las labores investigativas. El propio Petro dijo en un consejo de ministros: “Una de las grandes fallas hoy es que se ha dañado la inteligencia”.