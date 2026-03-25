Hasta 600 millones de pesos ofrecieron por asesinar a los investigadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Son nueve las personas vinculadas al magnicidio de Miguel Uribe Turbay, procesadas por delitos como homicidio agravado, porte ilegal de armas, concierto para delinquir y uso de menores para actividades ilícitas; cuatro aceptaron su responsabilidad y fueron condenadas por la justicia.

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En el marco de la investigación, se logró determinar que la llamada Segunda Marquetalia habría ofrecido hasta 600 millones de pesos por asesinar a los encargados de adelantar el proceso.

“Esto no fue un acto aislado, sino el resultado de una operación criminal estructurada que involucró tanto a una red delictiva urbana contratada y que operó como outsourcing, y un Grupo Armado Organizado Residual (GAOR): la Segunda Marquetalia”, aseguró la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo.

De acuerdo con el reporte que conoció SEMANA, la millonaria suma se ofreció para atacar de manera directa a los investigadores y fiscales de la seccional de Bogotá que se encargan de adelantar el proceso de judicialización de los responsables, los mismos que lograron la aceptación de cargos y la condena de cuatro implicados.

La propia fiscal Luz Adriana Camargo reveló de manera detallada el riesgo en contra de los funcionarios del ente acusador, luego de conocer que se ofrecía dinero por asesinarlos, justamente, porque avanzaban de manera rápida en los actos de investigación y en el esclarecimiento del magnicidio.

En el curso de las indagaciones, la Fiscalía logró interceptar algunas comunicaciones que advertían del millonario pago para atentar en contra de quienes lideran la investigación, la misma que —de acuerdo con la declaración revelada por SEMANA— vincula de manera directa a la Segunda Marquetalia, al mando de alias Iván Márquez y el Zarco Aldinever.

Las amenazas en contra de los funcionarios se incluyeron en una nueva línea de investigación en la que esperan identificar con certeza quiénes son los responsables de ofrecer hasta 600 millones de pesos por atacarlos. La Fiscalía advirtió que se adoptaron todas las medidas de seguridad.

Justamente este martes, la Fiscalía y la Policía dieron una rueda de prensa para confirmar las revelaciones de SEMANA respecto de la vinculación de la Segunda Marquetalia y alias el Zarco Aldinever en el asesinato del precandidato presidencial y además revelaron que se obtuvieron siete órdenes de captura en contra de cabecillas de ese grupo criminal.

Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, perteneció a la Segunda Marquetalia y es señalado del magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

“Las órdenes de captura están dirigidas a Kendry Téllez Álvarez, como posible determinador del hecho, y por línea de mando a Iván Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; Géner García Molina, alias Jhon 40; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias Rusbel o Rumba; Diógenes Medina Hernández, alias Gonzalo o Chalo, y José Aldinever Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever”, explicó la Fiscalía.

La Policía advirtió que solicitará una orden de captura internacional en contra de los cabecillas de la Segunda Marquetalia y pedirá a Interpol que se libre una circular roja en contra de quienes aparecen en un listado como autores intelectuales del magnicidio.