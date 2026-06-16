WestCol expuso incómoda situación que atravesó en México y reprochó decisión: “Nos retuvieron”

Westcol se ha convertido en una de las figuras más influyentes y polémicas del mundo digital en Colombia. A lo largo de su trayectoria como creador de contenido, ha protagonizado diversas controversias que lo han mantenido en el centro de la conversación pública, especialmente por las opiniones y declaraciones que comparte en sus transmisiones en vivo.

WestCol reaccionó en vivo a lo que le dijo Petro por no aceptar invitación de Aída Quilcué: “Me tiró una esquirla”

Pese a las críticas, el streamer antioqueño ha construido una sólida comunidad de seguidores que respalda sus proyectos y contenidos. Además de su actividad en redes sociales, también ha despertado interés por aspectos de su vida personal, compartiendo experiencias, anécdotas y detalles de sus relaciones, lo que ha fortalecido el vínculo con quienes siguen de cerca su día a día.

Sin embargo, recientemente, tras la polémica por la transmisión que no aceptó con Aída Quilcué, WestCol volvió a quedar como foco de miradas al relatar un incómodo momento que vivió en un viaje realizado a México.

El streamer comentó que en el país azteca les retuvieron los equipos de streaming y tuvo que pagar altas sumas de dinero, además de que dos integrantes fueron devueltos al país por las normativas.

“Muchachos, estoy en México, pero nos retuvieron los equipos de streaming y me sacaron un montón de money (dinero)… devolvieron a dos del equipo. Naaa, brother, ando triste, pero aquí estamos ya! Hay banderazo colombiano aquí en México, ¿será que me tiro pa’ allá con la ganga?“, escribió en un post de su cuenta oficial de X.

No obstante, un seguidor le comentó sobre la situación, por lo que el famoso respondió de forma clara, asegurando que lo más complejo fue tener que pagar una cantidad muy alta para que dejaran pasar el equipo de stream.

“Lo pudimos pasar, pero nos quitaron mucha money... ahora les cuento. Nos tocó pagar ese LIVE U prácticamente otra vez por qué no nos lo querían dejar pasar, pero tampoco nos lo querían devolver“, escribió.