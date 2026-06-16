Ordenan el arresto del representante Miguel Polo Polo por no disculparse con las madres de las víctimas de los falsos positivos, como lo ordenaba un fallo

El representante Miguel Polo Polo le ha tratado de tomar el pelo a la justicia. Pese a las críticas que le llovieron desde diferentes sectores cuando abiertamente se burló de las madres de las víctimas de falsos positivos y una orden de rectificarse de la Corte Constitucional, nunca cumplió, y ahora iría a la cárcel.

Miguel Polo Polo tendrá que disculparse con madres de Soacha, víctimas de falsos positivos, por echar a la basura obra artística

La desatinada declaración que dio en medio de una protesta de víctimas de los falsos positivos, el representante Polo Polo tomó una de las botas que estaban en el piso y afirmó: “Estas botas deberían ir a donde pertenecen, al canasto de la basura”; enseguida se armó la polémica y el escándalo llegó a los tribunales.

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo fue sancionado con tres días de arresto y una multa, luego de que el Juzgado 30 Civil del Circuito de Bogotá lo declarara en desacato por incumplir una orden de la Corte Constitucional que le exigía ofrecer disculpas públicas a las madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”.

La decisión fue tomada por el Juzgado 30 Civil del circuito de Bogotá, que frenó a Polo Polo, quien, pese a la orden judicial, no se había excusado y, por el contrario, muy a su estilo, se ratificaba en su cuestionada postura.

Ahora Polo Polo tendrá que pagar tres días de arresto y una multa, luego del incumplimiento de la Sentencia T-375 de 2025, que favoreció al colectivo Mujeres con las botas bien puestas, y cuya decisión le obligaba a hacer un acto público de disculpas por las declaraciones que ha dado frente a los falsos positivos y sus víctimas.

Corte Constitucional obliga a Miguel Polo Polo a devolver las botas del homenaje a víctimas de falsos positivos y pedir disculpas

Por eso, la decisión del Juzgado 30 Civil, en su parte resolutiva, ordena: “Declarar a Miguel Abraham Polo Polo en desacato por haber incumplido la orden de tutela proferida por la Honorable Corte Constitucional, de fecha cuatro de septiembre de dos mil veinticinco”.

Pero, en este caso, la justicia no está dispuesta a dejarse tomar el pelo por el representante Polo Polo, pues le ordena que: “La disculpa pública deberá cumplir íntegramente el contenido ordenado, sin introducir fórmulas ambiguas, expresiones revictimizantes ni juicios de valor; y permanecer publicada por un término no inferior a seis meses, en los mismos perfiles de redes sociales utilizados para la publicación inicial”.