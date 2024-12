Miguel Polo Polo tendrá que disculparse con madres de Soacha, víctimas de falsos positivos, por echar a la basura obra artística

Hasta la tarde de este viernes, el joven político no se había referido al tema, pero él, en días anteriores, fue claro en que no se retractará.

“¿Ustedes se acuerdan de la masacre de Mapiripán donde la izquierda inventó una narrativa y terminaron condenando al Estado y a militares inocentes? El colectivo de abogados Alvear Restrepo (mismo que está con el tema de los falsos positivos) dijo que eran 49 masacrados y persiguió a militares y a estos los metieron presos. Pues resulta que la verdad después salió a la luz: Martín Sombra, en la JEP, confesó que la masacre no la hizo el Estado junto a los paras, sino que la hizo las Farc, y también salió a la luz que no eran 49, sino que los levantamientos reales eran de cuatro víctimas. Y cobraron mil millones en indemnización por cabeza (49 supuestas víctimas), gente que no tenía nada que ver se llevó ese dinero y otra gran parte de lo entregado se quedó en manos del colectivo de abogados. En esa época, quien se atreviera a decir que no eran 49 las víctimas, lo fusilaban mediáticamente como hoy lo intentan conmigo. Pero la verdad siempre triunfa”, escribió Polo Polo en sus redes sociales.