“Si limpiar el Congreso es delito, que me metan preso”: Miguel Polo Polo no se arrepiente de lanzar a la basura botas de madres víctimas de falsos positivos

MIGUEL POLO POLO: Eso es pura politiquería. Hay que entender el contexto: estas mujeres colocaron las botas allí en apoyo a Gustavo Petro porque él lanzó un trino en contra de Rigoberto Urán donde le dijo que le pagan a 10.000 ciclistas para que griten ‘Fuera Petro’ en el evento de Medellín para que vuelvan al poder los asesinos de los 6402 falsos positivos. Estas mujeres, en respaldo a Petro, colocan estas botas en el Congreso. Yo, en el video, soy muy claro y la pregunto al Presidente: si él dice que le pagaron a 10.000 ciclistas para que gritaran fuera Petro en Medellín, entonces, ¿Quiénes les habrán pagado a estas personas para que llenaran y ensuciaran la Plaza Rafael Núñez? Por ese motivo, las recogí. Yo pregunté: Dónde estaban los 6402 nombres de los supuestos falsos positivos porque nunca me los han dado, nunca los han divulgado. Ni la Fiscalía ni la JEP han dado esa información. Si tienen 500 nombres, denlos a conocer, si tienen 300, revélelos, pero no digan que son 6402 porque ese número está trillado.

M.P.: ¿Quién dice que esas botas las llevaron las madres víctimas de Soacha? ¿Dónde están las pruebas? ¿Quiénes son las mamás? Aquí cualquier mujer puede salir y dice que a su hijo lo mató el Ejército y pone unas botas en el Congreso. Ahora, por qué lo hicieron políticamente. Ah, entonces, apoyan al guerrillero Petro instrumentalizando a sus hijos muertos- si es que lo están-, y dicen que el Estado es asesino, pero no se acuerdan de los crímenes del otro lado. Ellas están politizando las muertes de sus hijos. Ponen las botas en el Congreso en el contexto de que Gustavo Petro utiliza a los falsos positivos para atacar a Rigoberto Urán. Si lo hacen en otro contexto-muchas veces han ido al Congreso-, no nos oponemos. Por eso, recogí las botas y las eché al canasto de la basura.

M.P.: Eso es puro populismo para generar controversia. Él sabe que ahí no hay nada, no me pueden meter preso ni sancionar por coger unas botas y echarlas al canasto de la basura. Un abogado con tres dedos de frente sabe eso.