Toda la solidaridad con las madres de Soacha víctimas de los falsos positivos @MAFAPOCOLOMBIA , NO SE PUEDEN PERMITIR ESTAS REVICTIMIZACIONES de la extrema derecha en cabeza de Polo Polo y compañía. Señor @MiguelPoloP lo que debe ir a la caneca es su pensamiento retrógrado,… pic.twitter.com/cUHnfJRh3N

Lo hecho por Miguel Polo Polo generó gran polémica entre las Madres de Soacha, quienes han luchado por años para que los crímenes contra sus hijos no queden en la impunidad.

“Para algunos ignorantes de Colombia que no saben qué es el significado de estas botas, que es de las 6.402 víctimas de falsos positivos de Colombia, no solamente de Soacha y Bogotá, queremos decirle, que qué tristeza que ustedes hagan esto de botar botas en un basurero, cuando no son basura. Estos fueron nuestros hijos, nuestros seres queridos a los cuales mató el Estado”, dijo una madre que se vio atacada por el representante.