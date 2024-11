Francia Márquez responde por desempeño del Ministerio de la Igualdad. Saca pecho por ejecución de menos de la mitad del presupuesto

Y agregó: “Aquí somos responsables con los recursos públicos, no pagamos anticipos ni pagamos recursos, si no hay una obra entregada. Los recursos se cuidan y se ejecutan cumpliendo la ley”.

“Se tienen estas dos últimas legislaturas para ratificar ante las 14 poblaciones, que son el ámbito de actuación de la entidad, que seguiremos trabajando decididamente por ellas, y no solo en este Gobierno, sino en los gobiernos venideros, porque este no es el Ministerio de una persona, no es el Ministerio de Francia Márquez, es una institución creada para cerrar las brechas históricas de desigualdad poblacional y territorial que frenan nuestro desarrollo y no le permiten a millones de personas en este país vivir con dignidad”, indicó.