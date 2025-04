Se conoce lo último que hizo Sara Millerey antes de ser encontrada en una quebrada y morir: “Se fue molesta”

La mujer fue asesinada de manera violenta el pasado domingo, 6 de abril, en el municipio de Bello, Antioquia. Ella se encontraba en la quebrada La García, en el barrio Playa Rica, sosteniéndose de unas ramas para que no se la llevara la corriente.

Al parecer, la mujer le pidió cierta cifra que su tío no le dio, lo que no le habría gustado. “Le dijo que le diera 10.000 pesos para un jabón y una ropa, pero él solo le dio 5.000 pesos, por lo que se fue molesta “, agregó.

La comunidad ha exigido que haya justicia y que el caso no quede en la impunidad. | Foto: Suministrada a SEMANA.

“Creo que fue hasta donde el tío, lo saludó y después se fue y ya, no sé más nada. Yo estaba trabajando, no sé qué más pasó. La última persona que la vio fue el tío”, comentó en diálogo con Caracol Radio.

La progenitora explicó que, actualmente, su hija no tenía ninguna pareja, hacía cerca de cinco años que había terminado con la última. “Ella no tenía nada”, expresó.

“Vivíamos las dos solitas, me dejaron sola porque éramos solo ella y yo”, añadió.

Hasta el momento, según dijo, las autoridades no le han dicho nada acerca del caso.

Sandra describió a Sara como una persona feliz y que no tenía ningún tipo de maldad, así la han recordado sus seres queridos y, en especial, sus amigos, con quienes compartió varios momentos.

“Ella no era una persona mala ni era grosera, la querían mucho y era muy conocida. La gente está consternada por lo que pasó, sabiendo que ella no le hacía mal a nadie, no merecía morir de esa forma”, dijo.