¿Quién asesinó a Sara Millerey González Borja? “Me la insultaban por ahí”

Sandra Borja, madre de Sara Millerey González Borja, habló del asesinato de su hija, ocurrido en Bello (Antioquia). La mujer, de 32 años de edad, fue arrojada el fin de semana anterior a la quebrada La García, en el barrio Playa Rica, y grabada por algunas personas, que no la auxiliaron por aparentes intimidaciones de grupos irregulares. Finalmente, tras ser asistida por las autoridades fue trasladada a un centro médico, donde se confirmó su deceso y quedó en evidencia que fue agredida de forma tan cruel que le rompieron sus extremidades, hecho que a su vez le impidió su movilidad.

“Tenía su cuerpo totalmente quebrado, manos, brazos y me la arrojaron a ese río. No era para me la hubieran vuelto así”, aseguró Sandra Borja, al señalar que no entiende quién ni por qué le hizo eso a su hija. “Era muy popular, alegre, extrovertida, no sé nada de eso (de amenazas) solo sé que me la mataron atrozmente y pido justicia por mi niña Sara”, agregó, entre lágrimas y explicando, en entrevista con Caracol Radio, que el fin de semana anterior ella fue a donde su tío, lo saludó y se fue. “No sé más nada, yo estaba trabajando”, aseveró.

A Sandra Borja se le consultó si su hija Sara tenía enemigos o intimidaciones de alguna naturaleza. “Me la insultaban por ahí, me decía que le habían dicho loca hp. Yo le decía que no les parara bolas. Ella no le hacía mal a nadie, ella era un ser de luz, a ella le gustaba escribir, no merecía esto, no era mala”.

Sara Millerey, mujer asesinada en Bello (Antioquia) | Foto: Redes sociales

Respecto a quién era su pareja sentimental, Sandra Borja explicó: “Ella sí tuvo una pareja, pero se habían dejado hace cuatro, cinco años, no tenía pareja, vivíamos las dos. Me dejaron sola. Por ahora no se ha resuelto nada, no sé nada”, acentuó, entre lágrimas.

José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello, dijo que todo apunta que la gente no la ayudó porque estaban advertidos de no hacerlo por parte de una banda delincuencial. “Algunas versiones indican que las personas que hicieron esto, que presuntamente pertenecen a organizaciones delincuenciales, impedían que en ese momento alguien de la comunidad tratara de rescatarla de las aguas”, señaló. Por ello, fue necesaria la presencia de los bomberos y uniformados de la Policía para poder sacar de la quebrada a Sara Millerey.

Sara Millerey González Borja, asesinada en Bello (Antioquia) | Foto: Foto de 'Orgullo Grupo de Apoyo'

“Una de las hipótesis es que posiblemente una organización delincuencial puede estar detrás de estos hechos, pero reitero, es materia de investigación por parte de la Fiscalía. Nosotros hoy estamos instando a la comunidad a que nos ayude a brindar información”, precisó Serrano, en diálogo con SEMANA. “En este momento nosotros estamos esperando la asignación del fiscal, esperamos que se realice en el día de hoy. Hemos recopilado algún material que ha sido producto de información que nos ha suministrado la comunidad, así como el rastreo a través del sistema de cámaras de vigilancia. Nosotros no tenemos el video del momento exacto, pero sí tenemos una zonificación con nuestras cámaras de seguridad y que estamos utilizando para tratar de dar con el paradero de las personas que cometieron este hecho tan atroz”, explicó.