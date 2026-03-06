Antioquia

Atroz crimen de una joven enfermera en Bello: un primo la encontró degollada en la sala de su casa

La víctima fue Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 5:55 a. m.
Homicidios en Cali
Homicidios en Cali Foto: Bernardo Peña/El País

Un atroz crimen tiene consternados a los habitantes del barrio Villa Linda, en el municipio de Bello.

Según versiones preliminares, los hechos se presentaron el miércoles 4 de marzo, a las 9:00 p. m., cuando Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, fue encontrada sin vida en la sala de su casa por un primo.

Panoramica Medellín
Vista de Medellín Colombia desde las montañas circundantes. Foto: Getty Images

El diario El Colombiano indicó que el hombre encontró a la mujer tendida en el suelo, con una herida en el cuello provocada por un arma blanca.

La misma publicación indicó que el hombre habría perdido comunicación con Yulieth Tatiana por al menos seis horas, cuando ella le manifestó que iba a encontrarse con un amigo.

Medellín

Luto en Bello, Antioquia: niño murió tras caer dentro de una lavadora

Medellín

Así estará el clima en Medellín este viernes, 6 de marzo: el Ideam reveló el pronóstico para la jornada

Medellín

¿A qué hora inicia y termina la Ley seca en Medellín? Ojo, estas son las restricciones para este domingo 8 de marzo

Medellín

Con más de 13.000 soldados, Séptima División del Ejército reforzará seguridad electoral en el noroccidente de Colombia

Medellín

Cambian el sentido de una vía clave cerca del aeropuerto Olaya Herrera para mejorar la movilidad en Guayabal

Medellín

Antioquia conmemorará el Día Internacional de la Mujer con álbum pedagógico y conciertos en tres municipios

Medellín

¿Lloverá hoy en Medellín? Ideam aclara el pronóstico del clima para este jueves 5 de marzo

Bogotá

Habla mamá de joven que supuestamente fue asesinada por su exnovio en apartamento de Bogotá: contó lo que le decía a su hija

Gente

Valentina Taguado estalla contra la justicia colombiana por recientes casos de feminicidio

Nación

Óscar Santiago Gómez, presunto asesino de la periodista Laura Camila Blanco, no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

Sus allegados, recogió ese medio, manifestaron que ella no tenía una relación sentimental conocida ni tampoco había recibido amenazas.

Marchas del 8M en Bogotá cambian de fecha por elecciones: así quedó la nueva programación y horarios

“No tuvimos información de nada y todo el día la cosa estuvo calmada. Solo nos dimos cuenta del alboroto y de que llegaron las autoridades a levantar el cuerpo. Todo fue muy extraño”, dijo un allegado, según El Colombiano.

“Jehová es justo, Yulieth Murillo, y él no permitirá que tu muerte quede impune 😭😭. Descansa en paz”, escribió un allegado en redes sociales.

Las cifras de mujeres asesinadas en Antioquia se han incrementado en el último año.

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Datos citados por El Colombiano indican que 15 mujeres fueron asesinadas en Antioquia, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, iban 12 casos.

Los homicidios de 2026 son 204, mientras que en 2024 iban 177.

A una década de la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, para castigar a quienes dirigen sus violencias contra las mujeres, las cifras siguen siendo una de las más graves y persistentes en el país.

En el primer semestre de 2025 fueron reportados 427 feminicidios y 256 intentos (en grado de tentativa), de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia.

Más de Medellín

Niño y lavadora

Luto en Bello, Antioquia: niño murió tras caer dentro de una lavadora

Lluvias en Medellín.

Así estará el clima en Medellín este viernes, 6 de marzo: el Ideam reveló el pronóstico para la jornada

Elecciones. Imagen de referencia.

¿A qué hora inicia y termina la Ley seca en Medellín? Ojo, estas son las restricciones para este domingo 8 de marzo

Séptima División del Ejército dispondrá de 13 mil hombres para proteger las elecciones en el noroccidente de Colombia.

Con más de 13.000 soldados, Séptima División del Ejército reforzará seguridad electoral en el noroccidente de Colombia

La Secretaría de Movilidad instaló nueva señalización y marcas en el pavimento para guiar el tránsito tras el cambio vial en la carrera 65G, en inmediaciones del Aeropuerto Olaya Herrera.

Cambian el sentido de una vía clave cerca del aeropuerto Olaya Herrera para mejorar la movilidad en Guayabal

Antioquia conmemorará el 8M con actividades pedagógicas, jornadas territoriales y conciertos en Giraldo, San Carlos y Maceo para promover los derechos de las mujeres.

Antioquia conmemorará el Día Internacional de la Mujer con álbum pedagógico y conciertos en tres municipios

Lluvias en Medellín.

¿Lloverá hoy en Medellín? Ideam aclara el pronóstico del clima para este jueves 5 de marzo

El primer centro de lavado comunitario inaugurado en Medellín permitirá a familias cuidadoras acceder gratuitamente a servicios de lavado y secado de ropa, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín para reducir la carga del trabajo doméstico.

Medellín inaugura el primer centro de lavado comunitario para reducir la carga del trabajo doméstico

Federico Gutiérrez y Daniel Quintero.

“Ya empezaron a cantar”: Fico Gutiérrez sobre principio de oportunidad en caso del Área Metropolitana del gobierno de Quintero

Noticias Destacadas