Atroz crimen de una joven enfermera en Bello: un primo la encontró degollada en la sala de su casa

Un atroz crimen tiene consternados a los habitantes del barrio Villa Linda, en el municipio de Bello.

Según versiones preliminares, los hechos se presentaron el miércoles 4 de marzo, a las 9:00 p. m., cuando Yulieth Tatiana Murillo Peña, de 25 años, fue encontrada sin vida en la sala de su casa por un primo.

El diario El Colombiano indicó que el hombre encontró a la mujer tendida en el suelo, con una herida en el cuello provocada por un arma blanca.

La misma publicación indicó que el hombre habría perdido comunicación con Yulieth Tatiana por al menos seis horas, cuando ella le manifestó que iba a encontrarse con un amigo.

Sus allegados, recogió ese medio, manifestaron que ella no tenía una relación sentimental conocida ni tampoco había recibido amenazas.

“No tuvimos información de nada y todo el día la cosa estuvo calmada. Solo nos dimos cuenta del alboroto y de que llegaron las autoridades a levantar el cuerpo. Todo fue muy extraño”, dijo un allegado, según El Colombiano.

“Jehová es justo, Yulieth Murillo, y él no permitirá que tu muerte quede impune 😭😭. Descansa en paz”, escribió un allegado en redes sociales.

Las cifras de mujeres asesinadas en Antioquia se han incrementado en el último año.

Datos citados por El Colombiano indican que 15 mujeres fueron asesinadas en Antioquia, mientras que el año pasado, en el mismo periodo, iban 12 casos.

Los homicidios de 2026 son 204, mientras que en 2024 iban 177.

A una década de la promulgación de la Ley 1761 de 2015, conocida como Ley Rosa Elvira Cely, para castigar a quienes dirigen sus violencias contra las mujeres, las cifras siguen siendo una de las más graves y persistentes en el país.

En el primer semestre de 2025 fueron reportados 427 feminicidios y 256 intentos (en grado de tentativa), de acuerdo con el Observatorio de Feminicidios Colombia.