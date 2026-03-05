Gente

Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

La actriz dio de qué hablar en redes sociales tras publicar una sorpresiva foto en sus cuentas oficiales.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de marzo de 2026, 4:25 p. m.
Actriz Margarita Rosa de Francisco
Actriz Margarita Rosa de Francisco Foto: Instagram: Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco se mantiene como una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana, destacándose por su carisma frente a las cámaras y por una carrera actoral que dejó personajes recordados por varias generaciones. Su talento y presencia en distintas producciones la consolidaron como una de las intérpretes más queridas por el público.

En años recientes, la artista caleña optó por alejarse de los rodajes para dedicar más tiempo a intereses personales. Entre ellos, sobresale la escritura, actividad que se convirtió en un canal para compartir reflexiones, emociones y posturas sobre diversos temas. Al mismo tiempo, ha continuado activa en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre asuntos políticos y sociales, generando opiniones encontradas entre quienes siguen sus publicaciones.

Hace poco, la actriz volvió a ser tema de conversación luego de publicar un mensaje que llamó la atención en su cuenta oficial de X, espacio en el que con frecuencia expone su mirada sobre la situación del país.

Según quedó registrado, Margarita Rosa de Francisco compartió una imagen con la que enmarcó su acción política y democrática de votar, ejerciendo su derecho en las elecciones 2026.

