Margarita Rosa de Francisco, desde el exterior, subió foto y contó por quién votó para las elecciones 2026

Margarita Rosa de Francisco se mantiene como una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana, destacándose por su carisma frente a las cámaras y por una carrera actoral que dejó personajes recordados por varias generaciones. Su talento y presencia en distintas producciones la consolidaron como una de las intérpretes más queridas por el público.

En años recientes, la artista caleña optó por alejarse de los rodajes para dedicar más tiempo a intereses personales. Entre ellos, sobresale la escritura, actividad que se convirtió en un canal para compartir reflexiones, emociones y posturas sobre diversos temas. Al mismo tiempo, ha continuado activa en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre asuntos políticos y sociales, generando opiniones encontradas entre quienes siguen sus publicaciones.

Hace poco, la actriz volvió a ser tema de conversación luego de publicar un mensaje que llamó la atención en su cuenta oficial de X, espacio en el que con frecuencia expone su mirada sobre la situación del país.

Margarita Rosa de Francisco habló sobre otra medida que tomaría si fuera candidata presidencial: “Quitará votos”

Según quedó registrado, Margarita Rosa de Francisco compartió una imagen con la que enmarcó su acción política y democrática de votar, ejerciendo su derecho en las elecciones 2026.

Desde Estados Unidos, donde reside, la celebridad votó, y dejó a la vista cuál fue su decisión con respecto al futuro del país. La actriz aseguró que marcó Pacto Histórico y que dio su apoyo a Gener Usuga, candidato a la Cámara 401 Frente Amplio Colombia en el Exterior.

“Voté Pacto y por @gener_usuga”, escribió, mientras ubicaba el certificado de votación, realizada en el exterior.

Los detractores de la famosa no dudaron en reaccionar, lanzando ofensas y comentarios despectivos. Muchos la criticaron por seguir apoyando a la izquierda colombiana, precisamente mientras vive fuera del país.

Margarita Rosa de Francisco, quien ha habaldo sobre las especulaciones de lo que haría como candidata a la Presidencia, no se ha pronunciado por esta clase de mensajes.