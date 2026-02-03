Gente

Margarita Rosa de Francisco se defendió de críticas y habló de su postura política: "Por qué les parece criminal"

La artista habló sobre un comentario que recibió de un empresario, reafirmando su pensamiento.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

3 de febrero de 2026, 2:02 p. m.
Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.
Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.

Margarita Rosa de Francisco es considerada una de las figuras más emblemáticas de la televisión en Colombia, gracias a una carrera construida con carisma, versatilidad y un talento actoral que la llevó a destacar en numerosas producciones. Sus interpretaciones dejaron una marca profunda en la memoria colectiva, convirtiéndola en una de las actrices más queridas por varias generaciones de televidentes.

En tiempos recientes, la artista caleña optó por alejarse del ritmo de los rodajes para dedicar su energía a otros intereses personales y creativos. La escritura se convirtió en uno de sus principales refugios, un espacio desde el cual comparte pensamientos, emociones y reflexiones sin restricciones.

De manera paralela, ha fortalecido su actividad en redes sociales, donde suele pronunciarse sobre temas políticos y sociales, generando opiniones encontradas y amplios debates entre quienes la siguen.

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

Hace poco, la atención volvió a posarse sobre ella tras publicar un mensaje particular en su cuenta oficial de X, red social que utiliza con frecuencia para expresar su lectura crítica de la actualidad del país.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Margarita Rosa de Francisco respondió a un post que realizó Lucas Jaramillo, con quien ya había tenido un cruce por sus inclinaciones políticas. El empresario cuestionó a la escritora, precisamente por su apoyo a Iván Cepeda, a quien veía como opción para la presidencia 2026.

Aunque la actriz ha sido clara sobre sus motivos para respaldar este pensamiento, aprovechó el espacio para compartir un mensaje en el que respondió a la inquietud del exfutbolista con argumentos personales y sociales.

La celebridad, que ha tenido cruces con Marbelle, no dudó en poner sobre la mesa el debate de lo que venía para el país, defendiéndose de aquellos que la señalaban por apoyar al gobierno de Gustavo Petro.

Margarita Rosa de Francisco insistió en que otros candidatos no iban acorde con sus ideales, por lo que prefería inclinarse a un lado que le brindara estabilidad a la sociedad colombiana.

“Vos insistís en meterme en el saco de los que odian el capitalismo y, según el artículo que me mostrás (agradezco que no sea otra vez el exconvicto ahora profesor de teoría política, económica y moral), los que odian el éxito económico de los millonarios. Jamás podría ponerme en contra de la libre empresa y el emprendimiento, ni en contra de ganar dinero para comprar un jeep o una casa o varios pares de buenos zapatos. Mi postura es bastante más básica”, escribió al inicio.

“Voy porque a los campesinos se les siga devolviendo la tierra que les arrebataron y otras cosas que el progresismo y la socialdemocracia proponen. No veo en tu orilla algún candidato que defienda eso. No entiendo por qué les parece criminal que uno escoja un modelo político que ponga los derechos humanos y de los otros animales por delante“, agregó.

