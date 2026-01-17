Gente

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

La actriz llamó la atención con particular texto que compartió en redes sociales.

17 de enero de 2026, 11:25 a. m.
Margarita Rosa de Francisco soltó pulla sobre incómodo tema.

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como una de las figuras más emblemáticas de la televisión en Colombia, destacándose por su carisma y la solidez interpretativa que demostró a lo largo de su carrera. Cada uno de sus personajes logró conectar con el público, dejando huella en distintas generaciones de televidentes.

Gracias a esa trayectoria, la actriz caleña se ganó un lugar especial dentro del panorama artístico nacional, siendo reconocida por la autenticidad y profundidad que imprimió en sus trabajos frente a las cámaras. Sin embargo, con el paso del tiempo decidió alejarse de la actuación para enfocarse en nuevos intereses personales y creativos.

En esta etapa, Margarita Rosa encontró en la escritura un medio para expresarse desde un plano más íntimo, compartiendo reflexiones y miradas propias sobre la vida. Paralelamente, ha fortalecido su presencia en redes sociales, espacios donde suele pronunciarse sobre asuntos sociales y políticos, generando conversación, polémica y opiniones divididas entre sus seguidores.

Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.
Recientemente, la actriz volvió a captar la atención del público tras compartir una publicación inesperada, en la que expuso un tema particular que no pasó desapercibida y despertó múltiples reacciones en el ámbito digital.

De acuerdo con lo que quedó registrado, Margarita Rosa de Francisco compartió un post en el que soltó un mensaje bastante directo sobre una problemática social, enfocado en las mujeres. La celebridad se refirió a la constante crítica del cuerpo femenino, mencionando algunos calificativos que se usaban.

En su texto, la escritora se centró en cómo las sociedades veían tantos detalles negativos en los cuerpos femeninos, calculando que realmente eran organismos importantes y completos que podían dar vida o acabarla.

Viejas, gordas, feas, putas, inmorales”, escribió al inicio del trino en su cuenta de X.

Qué problema tan jodido el que tienen las sociedades humanas con el cuerpo de las mujeres. No es para menos. Un organismo capaz de parir y abortar mundos es un dueño de un poder insoportable”, agregó.

Esta reacción vendría conectada con la reciente polémica que desató la ola de críticas al físico de Paloma Valencia, a quien cuestionaron por su figura. Muchos usuarios utilizaron este detalle para atacar a la política, despertando indignación en personas que no veían correcto hablar del cuerpo ajeno.

Noticias Destacadas