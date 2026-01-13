Política

Paloma Valencia despertó solidaridad hasta en los sectores cercanos a Gustavo Petro ante una burla por su contextura física: “Despreciable”

El caricaturista Matador se refirió al peso de la candidata presidencial y ella recibió respaldo hasta del petrismo. Álvaro Uribe también se refirió al tema.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
13 de enero de 2026, 12:09 p. m.
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático.
Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Una crítica que, a juicio de varios sectores ideológicos, constituye un episodio de violencia política, despertó una oleada de solidaridad en favor de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia.

El hecho ocurrió cuando el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, intentó burlarse del perfil político de la reconocida dirigente de oposición, conocida en Colombia por sus agudos debates contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El comentario y la imagen que compartió ―donde hacía una comparación de su físico― salió mal porque, contrario a lo que pretendía, las redes sociales estallaron en favor de Valencia, quien recibió respaldo incluso de sectores afines al petrismo.

La embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, no se quedó callada. Aunque no mencionó a Paloma Valencia ni al caricaturista, se refirió al tema.

Cuando faltan ideas, aparecen los comentarios sobre la mujer. Viejo truco del machismo: atacar el físico para no discutir el poder, las decisiones ni las responsabilidades. No es humor ni opinión, es violencia política. El debate es de ideas, no de cuerpos”, escribió la diplomática en sus redes sociales.

Política

“Gravísimo”: escándalo en gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia que habla de Pegasus y espionaje

Política

Gobierno Petro emite circular en la que pide evitar despidos masivos o desvinculaciones en entidades públicas, previas a elecciones

Política

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

Política

“Hay una amenaza sobre mi cabeza”: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, denuncia intimidaciones contra ella y su familia

Política

Gustavo Petro convocó a los expresidentes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar sobre la crisis en Venezuela: ¿Lo logrará?

Política

Juan Carlos Pinzón pidió que el Partido Oxígeno entregue aval a Enrique Peñalosa

Política

Gustavo Petro llama a defender el salario mínimo y agita las elecciones: “Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles”

Confidenciales

Álvaro Uribe se refiere al “peso” de Paloma Valencia ante las críticas en contra de la contextura física de su candidata presidencial

Confidenciales

Gustavo Petro vuelve al libreto de 2022: pide a los colombianos que vendan el voto, pero luego no voten por ellos

Barranquilla

Procuraduría anuncia que vigilará proceso de un eventual traslado de peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Laura Sarabia
Laura Sarabia. Foto: Cristian Bayona / Colprensa

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, también opinó: “Rechazo las menciones y descalificaciones a cualquier mujer por su físico, peor aún si esto es normalizado en medio del debate político. Me llama, sin embargo, la atención el doble rasero en esta red de la derecha y el autodenominado centro, cuando acá a diario a las mujeres progresistas nos llenan de insultos, agresiones y vulgaridades refiriéndose a nuestro físico. ¡Hoy en día sabemos que Uribe da la orden a sus bodegas de mandar a llorar mujeres progresistas y podría pensar uno que juran que una de las maneras de hacerlo es tratándonos de feas y un millón de etc., pero ahí sí, calladitos!”.

Cielo Rusinque Superintendente de Industria
Cielo Rusinque Superintendente de Industria Foto: PRESIDENCIA

La derecha no se silenció frente a lo ocurrido y rechazó lo escrito por el caricaturista.

El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los que se solidarizó con Paloma Valencia. “El peso de Paloma está en su preparación, en su lucha, en su transparencia, en su firmeza, en la grandeza de su corazón”, dijo.

Álvaro Uribe y Paloma Valencia.
Álvaro Uribe y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

La exprecandidata presidencial, también del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, consideró lo ocurrido como “despreciable” y llamó a Matador un “digno representante de la extrema izquierda”.

Este hecho ―según Cabal― “demuestra una vez más que su ‘humor’ es solo una excusa para el matoneo político. Atacar a una mujer como Paloma Valencia, candidata presidencial, senadora, madre, y una de las voces más firmes del país con burlas baratas, no es crítica, es cobardía disfrazada de sátira”.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo: “Ya no más violencia contra las mujeres políticas. Su carrera e integridad exigen respeto de cualquiera, máxime de un caricaturista que quiere ser elegido congresista. Nos quieren llevar a que ese sea el debate de la campaña para seguir ellos en el Gobierno”.

“La descalificación personal no es crítica política ni humor, es violencia política, y cuando se dirige contra una mujer, también es violencia de género. Mi solidaridad con Paloma Valencia. Colombia necesita debates serios, de ideas y propuestas, no ataques burdos que empobrecen la conversación pública. El talento debería usarse para construir país, no para degradar la democracia”, manifestó el precandidato presidencial Juan Manuel Galán.

Paloma Valencia no se ha referido al tema.

Más de Política

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga.

“Gravísimo”: escándalo en gobierno Petro compromete al Ministerio de Defensa y fue denunciado por el minJusticia que habla de Pegasus y espionaje

.

Gobierno Petro emite circular en la que pide evitar despidos masivos o desvinculaciones en entidades públicas, previas a elecciones

Andrés Idárraga

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, contará en la Corte Suprema todo sobre los contratos corruptos para los congresistas. Busca inmunidad total y salpicará también a Bonilla.

“Hay una amenaza sobre mi cabeza”: María Alejandra Benavides, exasesora de Ricardo Bonilla, denuncia intimidaciones contra ella y su familia

Paloma Valencia.

Paloma Valencia despertó solidaridad hasta en los sectores cercanos a Gustavo Petro ante una burla por su contextura física: “Despreciable”

Andrés Pastrana. Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Ernesto Samper e Iván Duque

Gustavo Petro convocó a los expresidentes en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para hablar sobre la crisis en Venezuela: ¿Lo logrará?

Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón.

Juan Carlos Pinzón pidió que el Partido Oxígeno entregue aval a Enrique Peñalosa

Presidente Gustavo Petro en la Plaza de Bolívar.

Gustavo Petro llama a defender el salario mínimo y agita las elecciones: “Abejas trabajadoras, alistarse para salir a las calles”

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Iván Cepeda señala que goza de “buena salud” y anuncia “tres actos multitudinarios” para esta semana

El candidato presidencial Sergio Fajardo se pronuncio tras la propuesta del ELN.

Sergio Fajardo rechaza propuesta del ELN para un acuerdo nacional y asegura que intentan “manipular las elecciones”

Noticias Destacadas