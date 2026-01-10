Este sábado, en su más reciente edición, SEMANA reveló la primera encuesta de AtlasIntel sobre la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales de 2026, donde Abelardo de la Espriella aventaja por la mínima diferencia a Iván Cepeda en la lucha por llegar a la Casa de Nariño.

El sondeo, realizado por la firma encuestadora, también midió la intención de voto de cara a las consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo, el mismo día en que los colombianos elegirán los nuevos senadores y representantes que llegarán al Congreso de la República.

Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

La Gran Consulta por Colombia es una de las que ha tomado mayor fuerza entre los sectores de derecha y centro-derecha, que buscan llegar con un candidato único a la primera vuelta presidencial en mayo.

Actualmente, son ocho los candidatos que hacen parte de la consulta y están a la espera de otros aspirantes que se sumen a la iniciativa. La más reciente incorporación fue Juan Carlos Pinzón, quien tiene el aval del partido Oxígeno.

El exministro de Defensa estará en el tarjetón para elegir un solo candidato entre Paloma Valencia, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna y Mauricio Cárdenas.

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Juan Carlos Osorio. Foto: SEMANA

De acuerdo con el sondeo adelantado por AtlasIntel, la ganadora de la consulta sería la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con el 19,1 % de la intención de voto entre quienes participarán de la consulta.

El sondeo reveló que 847 de los 4.520 encuestados por la firma, es decir, el 18,7 %, manifestaron su intención de votar en esta consulta que se empezó a gestar el 17 de diciembre con la unión de seis precandidatos.

A Paloma Valencia le siguen en intención de voto Juan Carlos Pinzón (13,1 %), Aníbal Gaviria (11,1 %), Juan Daniel Oviedo (10,6 %), Vicky Dávila (7 %), David Luna (5,7 %), Mauricio Cárdenas (4,7 %) y Juan Manuel Galán (4,2 %).

El 18,7 por ciento votaría en la Gran Consulta por Colombia y el 29,8 por ciento en la del Pacto Amplio, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

En esa consulta, el voto en blanco llegó al 13,3 %, mientras que el 11,1 % dijo que aún no sabía por quién votar de ese grupo.

El estudio se realizó entre el 5 y el 8 de enero y contó con las opiniones de 4.520 personas a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 %.

En el caso de la intención de voto en las consultas interpartidistas, dicho margen de error es del 3 %. El nivel de confianza de la encuesta en general es del 95 %.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: