Abelardo de la Espriella le ganaría a Iván Cepeda en una segunda vuelta por más de 9 puntos porcentuales, según una encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Así está la intención de voto

La firma AtlasIntel está catalogada como la empresa líder para estudios electorales en Estados Unidos según un ranking de 2025 elaborado por el reputado estadístico Nate Silver. En ese país fueron los más precisos en las elecciones presidenciales de 2020 y 2024. En Argentina, en 2023, anticiparon la victoria de Javier Milei, y en distintos procesos electorales en Brasil, Chile, Sudáfrica y España han acertado recientemente. En Colombia debutaron en las presidenciales de 2022, cuando obtuvieron el mejor rendimiento, y también midieron las elecciones regionales y locales de 2023.

Hoy, a cinco meses de las elecciones presidenciales en Colombia, la primera encuesta de la firma AtlasIntel para SEMANA muestra una clara competencia entre dos candidatos que dominan en la actualidad mayoritariamente la intención de voto. Se trata de Abelardo de la Espriella (28 por ciento) e Iván Cepeda (26,5 por ciento). A ellos les sigue Sergio Fajardo (9,4 por ciento).

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideran la carrera, mientras que Sergio Fajardo está en el tercer lugar. Foto: SEMANA

Luego están Juan Carlos Pinzón (5,1 por ciento), Paloma Valencia (5,1 por ciento), Claudia López (2,6 por ciento), Enrique Peñalosa (2,3 por ciento), Juan Daniel Oviedo (1,8 por ciento), Aníbal Gaviria (1,3 por ciento), Juan Manuel Galán (1,1 por ciento), David Luna (0,9 por ciento), Vicky Dávila (0,9 por ciento), Daniel Quintero (0,4 por ciento), Mauricio Cárdenas (0,4 por ciento), Roy Barreras (0,2 por ciento) y Daniel Palacios (0 por ciento). El 1,1 por ciento de los consultados dijo que no votará en las elecciones presidenciales, el 7,2 por ciento sostuvo que votará en blanco y el 5,7 por ciento aún no ha tomado una decisión al respecto.

El estudio de AtlasIntel fue realizado entre el 5 y el 8 de enero, es decir, recoge el impacto de la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Fue una encuesta cuantitativa en la que participaron 4.520 encuestados a través de un muestreo digital aleatorio, random digital recruitment (Atlas RDR), con un margen de error del 1 por ciento. En el caso de la intención de voto en las consultas interpartidistas, dicho margen de error es del 3 por ciento. El nivel de confianza de la encuesta en general es del 95 por ciento.

AtlasIntel midió los posibles escenarios de una segunda vuelta, que se votaría el 21 de junio, en caso de que ninguno de los aspirantes logre la mitad más uno de los votos en la primera vuelta, el próximo 31 de mayo.

De acuerdo con los resultados, De la Espriella (44,2 por ciento) derrotaría a Cepeda (34,9 por ciento) por una diferencia de 9,3 puntos porcentuales.

Abelardo de la Espriella vencería a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.

En caso de que Sergio Fajardo se enfrente a Iván Cepeda en una segunda vuelta, el exgobernador de Antioquia obtendría 39,6 por ciento de los votos, mientras que el candidato de la izquierda llegaría al 32,1 por ciento. Es decir, la diferencia a favor de Fajardo sería de 7,5 puntos porcentuales.

El exgobernador de Antioquia lograría el triunfo sobre el candidato del petrismo.

En una eventual segunda vuelta entre Paloma Valencia e Iván Cepeda, la candidata del Centro Democrático tendría el 38,2 por ciento de los votos, mientras que Cepeda llegaría a 35,8 por ciento. La diferencia a favor de Valencia sería de 2,4 puntos porcentuales.

En un estrecho margen, Paloma Valencia vencería a Iván Cepeda en caso de una segunda vuelta entre los dos.

AtlasIntel proyectó una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo. En ese caso, el candidato del movimiento Defensores de la Patria tendría el 37,9 por ciento de los votos, mientras que Fajardo obtendría el 23,2 por ciento. La diferencia a favor de De la Espriella sería de 14,7 puntos porcentuales.

El abogado Abelardo de la Espriella también vencería a Sergio Fajardo en la segunda vuelta.

Finalmente, en un posible enfrentamiento entre Iván Cepeda y Juan Carlos Pinzón, el candidato de izquierda tendría el 36,4 por ciento de los votos, mientras que el exministro de Defensa y exembajador en Washington llegaría al 31,9 por ciento. Es decir, la diferencia a favor de Cepeda sería de 4,5 puntos porcentuales.

El único escenario de segunda vuelta donde ganaría Iván Cepeda sería en un enfrentamiento contra Juan Carlos Pinzón.

¿Quiénes ganan las consultas?

La encuesta indagó por las consultas interpartidistas que se votarán el próximo 8 de marzo, el mismo día de las elecciones al Congreso. En el caso de La Gran Consulta por Colombia, 847 de los 4.520 encuestados, es decir, el 18,7 por ciento, manifestaron su intención de votar en esa elección. Igualmente, 1.345 personas de las 4.520 encuestadas, es decir, el 29,8 por ciento, expresaron su intención de votar en la consulta del Pacto Amplio.

En La Gran Consulta por Colombia, el estudio reveló que dicha competencia la ganaría Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático, quien tiene el 19,1 por ciento de la intención de voto entre aquellas personas que piensan participar en esta consulta.

La siguen Juan Carlos Pinzón (13,1 por ciento), Aníbal Gaviria (11,1 por ciento), Juan Daniel Oviedo (10,6 por ciento), Vicky Dávila (7 por ciento), David Luna (5,7 por ciento), Mauricio Cárdenas (4,7 por ciento) y Juan Manuel Galán (4,2 por ciento).

Paloma Valencia lidera la intención de voto en La Gran Consulta por Colombia, por encima de Juan Carlos Pinzón y Aníbal Gaviria.

En esa consulta, el voto en blanco llegó al 13,3 por ciento, mientras que el 11,1 por ciento dijo que aún no sabía por quién votar de ese grupo.

En el caso del Pacto Amplio, que recoge a los candidatos del petrismo, Iván Cepeda arrasa y obtiene el 92,3 por ciento de la intención de voto entre aquellas personas que piensan participar en esta consulta. Luego están Camilo Romero (3,3 por ciento), Roy Barreras (1,4 por ciento) y Daniel Quintero (0,9 por ciento).

Iván Cepeda arrasaría en las votaciones de la consulta del Pacto Amplio.

Por regiones y edades

Al revisar los cruces demográficos del estudio de AtlasIntel, hay datos que llaman la atención en el caso de los punteros. De la Espriella le gana a Cepeda entre los hombres, mientras que ambos compiten fuertemente por las mujeres votantes. Por edades, Cepeda domina en la franja de los jóvenes de 18 a 24 años, mientras que De la Espriella gana en la población entre 45 y 59 años.

Por regiones, De la Espriella tiene mayor intención de voto que Cepeda en departamentos como Antioquia, Boyacá, Huila, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, Caldas, Santander y Tolima, agrupados en la categoría de región Central en la encuesta. Tanto De la Espriella como Cepeda están prácticamente empatados en la intención de voto en Bogotá y en la región Caribe. Por su parte, el candidato de la izquierda tiene una mayor intención en la región Pacífica, la misma que fue clave en el triunfo de Gustavo Petro en 2022. En la Amazonía y Orinoquía, Cepeda tiene un mayor respaldo que De la Espriella.

Por ideología política, el estudio revela que De la Espriella concentra el respaldo de la derecha (63,7 por ciento), la centroderecha (33,8 por ciento) y el centro (24,6 por ciento), mientras que Cepeda conquista a la izquierda (83,5 por ciento) y la centroizquierda (68,1 por ciento).

De la Espriella y Cepeda lideran la carrera electoral para ganar la presidencia. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La aprobación de Petro

Según la encuesta, el 53,5 por ciento de los consultados desaprueba la gestión del presidente Gustavo Petro, mientras que el 35,7 por ciento dijo que la aprueba. Asimismo, el 42,4 por ciento calificó al Gobierno de malo y muy malo, y el 29,9 por ciento sostuvo que era excelente. Por su parte, el 27,7 por ciento señaló que era regular.

Más de la mitad de los encuestados desaprueban el gobierno de Gustavo Petro.

Hoy el principal problema de Colombia, de acuerdo con los resultados del estudio, es la corrupción (33,9 por ciento). En orden, le siguen guerrilla (14,1 por ciento), inseguridad (13,8 por ciento), impuestos altos y Estado deficiente (8,7 por ciento), narcotráfico (6,3 por ciento), pobreza y falta de oportunidades (5,8 por ciento), desempleo (5,3 por ciento), otro (5,3 por ciento), salud (3,8 por ciento), educación (1,8 por ciento) e inflación (1,3 por ciento).

Tras la corrupción, los encuestados aseguran que los principales problemas del país son la guerrilla, la inseguridad y los impuestos altos y el Estado ineficiente.

Esta es la encuesta completa con su respectiva ficha técnica: