Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

Ahora serán ocho candidatos los que se darán cita en la consulta el próximo 8 de marzo de 2026.

7 de enero de 2026, 11:58 p. m.
La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón.
La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán, Paloma Valencia y Juan Carlos Pinzón. Foto: SEMANA

Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia.

Ante este anuncio, que se dio este 7 de enero, se conoció que sostuvieron una primera comunicación: “Adelantamos un proceso de conversaciones profundas sobre el futuro del país y los principales retos que enfrenta Colombia”.

Ahora serán ocho candidatos los que se darán cita en la consulta el próximo 8 de marzo de 2026:

“El candidato manifestó su interés (...) así como su compromiso con los principios y valores de unidad que nos han convocado, entendiendo por unidad la capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”, dijeron los precandidatos.

