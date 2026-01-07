Precandidatos le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia; la primera conversación fue “sobre el futuro del país”

Paloma Valencia, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Juan Manuel Galán le dieron la bienvenida a Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia.

Ante este anuncio, que se dio este 7 de enero, se conoció que sostuvieron una primera comunicación: “Adelantamos un proceso de conversaciones profundas sobre el futuro del país y los principales retos que enfrenta Colombia”.

Ahora serán ocho candidatos los que se darán cita en la consulta el próximo 8 de marzo de 2026:

“El candidato manifestó su interés (...) así como su compromiso con los principios y valores de unidad que nos han convocado, entendiendo por unidad la capacidad de construir acuerdos en medio de las diferencias”, dijeron los precandidatos.

Los aspirantes a la presidencia también manifestaron que Juan Carlos Pinzón “expresó su decisión de respaldar en la primera vuelta presidencial a quien resulte ganador o ganadora de este ejercicio democrático. Le damos la bienvenida a este equipo”.