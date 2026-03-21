Juan Carlos Pinzón dijo que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay “no puede quedar en la impunidad” y planteó varios interrogantes

Tras la condena a 22 años de cárcel contra Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se conoció que el crimen fue autoría de la Segunda Marquetalia.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

SEMANA reveló en exclusivo la confesión de Simeone Pérez Marroquín, quien narró a los investigadores los detalles desconocidos de la planeación del asesinato y quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.

Tras esto, las reacciones no se han hecho esperar. El excandidato a la presidencia Juan Carlos Pinzón destacó la revelación de SEMANA, pero aseguró que todavía no es suficiente y quedan muchos interrogantes.

“El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no puede quedar en la impunidad. La declaración que presenta @RevistaSemana es muy valiosa, pero es apenas una pieza de los hechos materiales. Quedan muchas preguntas y serias preocupaciones", manifestó.

El líder político destacó 13 preguntas que para él son clave dentro de la investigación que se adelanta y resaltó que la investigación, por su relevancia, debería contar con asistencia de la justicia de Estados Unidos, Reino Unido y agencias internacionales.

“Es evidente que este magnicidio no es un hecho aislado. Forma parte de un plan que tiene intereses e interesados en los que confluyen la política y el crimen transnacional, que buscan alterar la estabilidad institucional, la libertad y la democracia en Colombia”, indicó.

la Segunda Marquetalia estaría tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Estas son las pistas que apuntan a su fortín en las selvas del Caquetá

A continuación los interrogantes planteados por Juan Carlos Pinzón: