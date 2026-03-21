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Juan Carlos Pinzón dijo que el magnicidio de Miguel Uribe Turbay “no puede quedar en la impunidad” y planteó varios interrogantes

El excandidato presidencial destacó los avances en la investigación y destacó las revelaciones de SEMANA.

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Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 12:57 p. m.
El excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
El excandidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: Semana

Tras la condena a 22 años de cárcel contra Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se conoció que el crimen fue autoría de la Segunda Marquetalia.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

SEMANA reveló en exclusivo la confesión de Simeone Pérez Marroquín, quien narró a los investigadores los detalles desconocidos de la planeación del asesinato y quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.

Tras esto, las reacciones no se han hecho esperar. El excandidato a la presidencia Juan Carlos Pinzón destacó la revelación de SEMANA, pero aseguró que todavía no es suficiente y quedan muchos interrogantes.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay no puede quedar en la impunidad. La declaración que presenta @RevistaSemana es muy valiosa, pero es apenas una pieza de los hechos materiales. Quedan muchas preguntas y serias preocupaciones", manifestó.

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El líder político destacó 13 preguntas que para él son clave dentro de la investigación que se adelanta y resaltó que la investigación, por su relevancia, debería contar con asistencia de la justicia de Estados Unidos, Reino Unido y agencias internacionales.

Es evidente que este magnicidio no es un hecho aislado. Forma parte de un plan que tiene intereses e interesados en los que confluyen la política y el crimen transnacional, que buscan alterar la estabilidad institucional, la libertad y la democracia en Colombia”, indicó.

la Segunda Marquetalia estaría tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay. Estas son las pistas que apuntan a su fortín en las selvas del Caquetá

A continuación los interrogantes planteados por Juan Carlos Pinzón:

  • ¿Qué nexos hay entre la ‘segunda marquetalia’ y funcionarios del gobierno?
  • ¿Qué información tenía el equipo negociador del gobierno sobre un posible crimen antes de que ocurriera?
  • ¿Hay alguna información sobre conversaciones entre Petro, Cepeda, y otros interlocutores, previas o posteriores en relación al crimen?
  • ¿Quién le dio la orden a Aldiniver?
  • ¿Por qué asesinan a Aldinever?
  • ¿Por qué el Eln?
  • ¿Que papel jugó Maduro, y aún juegan autoridades de Venezuela en la planificación, protección o ejecución de personas vinculadas al crimen?
  • ¿Por qué siempre los ejecutores del crimen tenían información de dónde iba a estar Miguel?
  • ¿Quién y cómo infiltraron la campaña, o la seguridad, o el entorno de Miguel?
  • ¿Por qué Miguel tenía un esquema de seguridad tan débil e inapropiado?
  • ¿Quiénes son los futuros objetivos?
  • ¿Qué información de inteligencia hay sobre seguimientos o infiltraciones a campañas?
  • ¿Qué se sabe de las redes del terrorismo en Bogotá y otras ciudades?
  • ¿Qué planes operacionales hay contra ellas?