Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

El candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, solicitó a las autoridades judiciales que desclasifiquen el contenido de los computadores que les fueron incautados a los excabecillas de la extinta guerrilla de las Farc y que traiga a Colombia las pruebas que Estados Unidos tiene contra Nicolás Maduro, donde se relacionarían sus vínculos con esa estructura criminal.

Pinzón argumentó que los crímenes de las Farc fueron financiados a través de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. Por ejemplo, citó un documento del Departamento de Justicia norteamericano que referencia que, para 2006, Maduro recibió 5 millones de dólares de la guerrilla para lavar dinero, y que Hugo Chávez prometió 300 millones de dólares.

El aspirante a la Casa de Nariño también mencionó que las Fuerzas Militares incautaron equipos tecnológicos a excomandantes de las Farc en tres operaciones: “Los de Raúl Reyes, en 2008; los de Jojoy, en 2010; y los de Alfonso Cano, en 2011. Sin embargo, en los tres casos, la justicia anuló su validez probatoria. Mientras en Colombia los jueces anulan pruebas con tecnicismos, en Estados Unidos, esas mismas evidencias, sirven para acusar a un jefe de Estado”.

Con todo esto, él hizo tres peticiones:

“A la Fiscalía, que traiga las pruebas que Estados Unidos ha usado contra Maduro”.

“A la Corte Suprema, que revoque el fallo que firmó un condenado del Cartel de la Toga, que se liberen los computadores de Jojoy, Reyes y Cano. Que se desclasifique su información para que Colombia entera vea los nombres que ahí aparecen”.

“Las Farc confesaron un crimen de guerra contra 18.677 niños. Si la justicia colombiana les da amnistía, que la justicia internacional les dé una condena. CPI, UNICEF, CIDH: el mundo los está mirando”.