Confidenciales

Juan Carlos Pinzón pidió desclasificar computadores de excabecillas de las Farc

El candidato presidencial remitió la solicitud a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 2:01 p. m.
Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial.
Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial. Foto: ESTEBAN VEGA

El candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, solicitó a las autoridades judiciales que desclasifiquen el contenido de los computadores que les fueron incautados a los excabecillas de la extinta guerrilla de las Farc y que traiga a Colombia las pruebas que Estados Unidos tiene contra Nicolás Maduro, donde se relacionarían sus vínculos con esa estructura criminal.

Pinzón argumentó que los crímenes de las Farc fueron financiados a través de una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero. Por ejemplo, citó un documento del Departamento de Justicia norteamericano que referencia que, para 2006, Maduro recibió 5 millones de dólares de la guerrilla para lavar dinero, y que Hugo Chávez prometió 300 millones de dólares.

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

El aspirante a la Casa de Nariño también mencionó que las Fuerzas Militares incautaron equipos tecnológicos a excomandantes de las Farc en tres operaciones: “Los de Raúl Reyes, en 2008; los de Jojoy, en 2010; y los de Alfonso Cano, en 2011. Sin embargo, en los tres casos, la justicia anuló su validez probatoria. Mientras en Colombia los jueces anulan pruebas con tecnicismos, en Estados Unidos, esas mismas evidencias, sirven para acusar a un jefe de Estado”.

Con todo esto, él hizo tres peticiones:

Confidenciales

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Confidenciales

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

Confidenciales

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

Confidenciales

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

Confidenciales

El inesperado requerimiento que le llegó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas

Confidenciales

Juan Daniel Oviedo responde a Abelardo de la Espriella por supuesto comentario despectivo: “No estás listo para representar”

Confidenciales

Katherine Miranda denuncia que su sede en Bogotá fue vandalizada

Confidenciales

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón propone devolver autonomía a las regiones: “Demasiado centralismo”

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

  • “A la Fiscalía, que traiga las pruebas que Estados Unidos ha usado contra Maduro”.
  • “A la Corte Suprema, que revoque el fallo que firmó un condenado del Cartel de la Toga, que se liberen los computadores de Jojoy, Reyes y Cano. Que se desclasifique su información para que Colombia entera vea los nombres que ahí aparecen”.
  • “Las Farc confesaron un crimen de guerra contra 18.677 niños. Si la justicia colombiana les da amnistía, que la justicia internacional les dé una condena. CPI, UNICEF, CIDH: el mundo los está mirando”.

Más de Confidenciales

Eduar Triana, representante a la Cámara por Bogotá.

Eduar Triana quiere convertirse en una de las principales fuerzas políticas de Boyacá

Ejército confirmó que indagación por concierto para delinquir contra el general Federico Mejía, es por denuncias de SEMANA.

Fiscalía le mete el acelerador al caso del general Federico Mejía, en indagación por concierto para delinquir

Reunión de seguimiento electoral el 4 de marzo.

Gobierno Petro se reúne con la Registraduría, Contraloría y Procuraduría para hacerle seguimiento al plan electoral

Esteban y Martín Santos

Martín Santos sobre el exsecretariado de las Farc: “Yo sí prefiero verlos participando en política”

Edwin Palma sonaría como reemplazo de Ricardo Roa en Ecopetrol

El inesperado requerimiento que le llegó a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desde el Ministerio de Minas

Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella.

Juan Daniel Oviedo responde a Abelardo de la Espriella por supuesto comentario despectivo: “No estás listo para representar”

-

Katherine Miranda denuncia que su sede en Bogotá fue vandalizada

Jaime Granados

Jaime Granados, abogado de Álvaro Uribe, destapa sus cartas para las elecciones del 8 de marzo

Congelamiento de software de preconteo y escrutinio.

Elecciones 2026: congelan ‘softwares’ de preconteo, escrutinio y digitalización del E-14

Noticias Destacadas