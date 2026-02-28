Elecciones

“Vamos a tener puño de hierro contra el crimen”: Juan Carlos Pinzón señala que el Valle del Cauca será prioridad en su gobierno

El candidato que hace parte de la Gran Consulta por Colombia estuvo en Cali y dijo: “El 8 de agosto, el presidente Pinzón estará en la parte alta de Jamundí, así lo prometí y así lo haré”.

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 9:58 p. m.
Más de 10.000 personas acompañaron al candidato de la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón, en una manifestación en Cali.
Más de 10.000 personas acompañaron al candidato de la Gran Consulta por Colombia, Juan Carlos Pinzón, en una manifestación en Cali.

A una semana de las elecciones para elegir nuevo Congreso y los ganadores de las consultas para elegir representantes a la primera vuelta presidencial, los candidatos intensifican su presencia en las regiones.

Juan Carlos Pinzón propone devolver autonomía a las regiones: “Demasiado centralismo”

Es el caso de Juan Carlos Pinzón, candidato de la Gran Consulta por Colombia, a quien más de 10.000 caleños acompañaron en la Plaza de Toros de esa ciudad, en lo que calificó como “una demostración de respaldo” que marca el momento decisivo antes de las elecciones del 8 de marzo. “Aquí comenzó mi historia y aquí reafirmo el camino a la Presidencia de la República”, afirmó el candidato.

Durante el evento, Pinzón enfocó su mensaje en la seguridad, una de las principales preocupaciones de las familias. “El Valle y Colombia necesitan seguridad y vamos a tener puño de hierro contra el crimen”.

Los candidatos a la presidencia de La Gran Consulta por Colombia estuvieron en el debate del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA, moderado por su director general, Yesid Lancheros.
Los candidatos a la presidencia de La Gran Consulta por Colombia estuvieron en el debate del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA, moderado por su director general, Yesid Lancheros. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

Por ello, el Valle del Cauca será prioridad desde el primer día de su gobierno. “El 8 de agosto, el presidente Pinzón estará en la parte alta de Jamundí, así lo prometí y así lo haré”.

Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

Política

Las cuentas de Facebook que hablan a favor de Sergio Fajardo y Juan Carlos Pinzón. Se habría invertido más de $800 millones

Anunció que antes de terminar el año llegarán cerca de 1.000 policías adicionales permanentes a Cali y al Valle del Cauca. Además, se desplegarán cerca de 5.000 soldados para fortalecer el control territorial. También explicó que se crearán batallones de drones, unidades de inteligencia y nuevas capacidades tecnológicas. “Vamos tras la extorsión, el microtráfico y las estructuras armadas”.

Pinzón insistió en que el país necesita liderazgo con experiencia para enfrentar los desafíos. “Colombia no necesita un presidente subrogado, no necesita alguien que tenga que llamar al jefe a preguntarle qué hacer. No, necesita un presidente de verdad, con experiencia y amor por el país”.

También lanzó una crítica directa a quienes hablan de seguridad sin tener experiencia ni conocimiento: “Aquí hay gente que habla de seguridad y no ha manejado ni el celador del conjunto donde vive”.

A su juicio, recuperar la seguridad es el primer paso para que lleguen inversión, empleo y soluciones a los problemas de salud y educación que afectan a los colombianos.

