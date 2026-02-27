Confidenciales

Juan Carlos Pinzón propone devolver autonomía a las regiones: “Demasiado centralismo”

El pronunciamiento lo hizo desde Medellín este 27 de febrero.

Redacción Confidenciales
27 de febrero de 2026, 1:10 p. m.
Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial.
Juan Carlos Pinzón, candidato presidencial. Foto: ESTEBAN VEGA

Este viernes, 27 de febrero, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que Colombia necesita una transformación profunda en la relación entre la Nación y los territorios, con más autonomía fiscal, más recursos directos para los departamentos y una presencia real del Gobierno Nacional en todo el país.

“Los problemas vienen de abajo hacia arriba. Hay demasiado centralismo en Colombia, incluso hay gente que ni conoce las regiones y termina opinando”, dijo Pinzón.

Además, hizo énfasis en que durante años se han tomado decisiones desde el centro del país que no reflejan la realidad de los municipios y departamentos, debilitando su capacidad de ejecutar obras, atender crisis, atraer inversión y garantizar seguridad.

Desde Medellín, Pinzón advirtió que el departamento no puede seguir afectado por decisiones que desconocen su aporte al país. Frente al Túnel del Toyo fue enfático: “¿Cómo es posible que le hayan quitado recursos al departamento de esa manera? Eso no puede repetirse”.

