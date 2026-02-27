Este viernes, 27 de febrero, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró que Colombia necesita una transformación profunda en la relación entre la Nación y los territorios, con más autonomía fiscal, más recursos directos para los departamentos y una presencia real del Gobierno Nacional en todo el país.

“Los problemas vienen de abajo hacia arriba. Hay demasiado centralismo en Colombia, incluso hay gente que ni conoce las regiones y termina opinando”, dijo Pinzón.

Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar el déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

Además, hizo énfasis en que durante años se han tomado decisiones desde el centro del país que no reflejan la realidad de los municipios y departamentos, debilitando su capacidad de ejecutar obras, atender crisis, atraer inversión y garantizar seguridad.

Desde Medellín, Pinzón advirtió que el departamento no puede seguir afectado por decisiones que desconocen su aporte al país. Frente al Túnel del Toyo fue enfático: “¿Cómo es posible que le hayan quitado recursos al departamento de esa manera? Eso no puede repetirse”.