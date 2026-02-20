Juan Carlos Pinzón presentó su plan ‘Todos somos pacientes’, con el que busca recuperar déficit de 30 billones del sistema y reducir quejas y tutelas

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón presentó su hoja de ruta para el sistema de salud en caso de ser quien llegue a la presidencia de Colombia. Su propuesta apunta a reducir los tiempos de atención, sanear las finanzas y aumentar la capacidad médica, en medio de un panorama marcado, según su análisis, por quejas, tutelas y muertes evitables asociadas a fallas en el servicio.

El plan, denominado “Aquí Todos Somos Pacientes”, parte de un diagnóstico crítico. Según el aspirante, solo en 2025 se registraron más de 2.400 muertes que habrían podido evitarse con atención oportuna, mientras las quejas superaron los dos millones.

A esto se suma un incremento del 34 % en las tutelas entre 2024 y 2025, principalmente por barreras en el acceso a servicios y medicamentos.

Juan Carlos Pinzón, candidato de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrada API

Entre las primeras medidas, Pinzón plantea un plan de choque con metas específicas. Garantizar citas de medicina general en un máximo de tres días, consultas con especialistas en no más de 15 días y entrega de medicamentos de alto costo en menos de 48 horas.

También propone que las órdenes judiciales en salud se cumplan sin demoras y que los pacientes no tengan que asumir gastos que corresponden al sistema.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Otro eje central es el frente financiero. La propuesta contempla ajustar el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para cubrir los costos reales y saldar una deuda acumulada cercana a los 30 billones de pesos, en línea con lo ordenado por la Corte Constitucional. Además, Pinzón en su plan prioriza el pago a clínicas y hospitales, que actualmente enfrentan retrasos superiores a 120 días.

El candidato también promete ampliar la formación de especialistas, aumentar la infraestructura hospitalaria y fortalecer la telesalud para mejorar el acceso en zonas apartadas de Colombia.

Juan Carlos Pinzón Candidato presidencial por Ciudadanos Renovemos Foto: ESTEBAN VEGA

Como complemento, plantea crear un sistema de trazabilidad que permita seguir en tiempo real el uso de los recursos. Con estas medidas, Pinzón busca reposicionar al paciente como eje del sistema y recuperar su sostenibilidad.