Paloma Valencia le respondió a Iván Cepeda ante nuevas negativas para ir a debatir: “debatamos ya, el país está mirando”

La candidata Paloma Valencia cuestionó públicamente al senador y candidato presidencial Iván Cepeda por su decisión de no participar en debates bajo determinadas condiciones, postura que fue una vez más ratificada por Cepeda tras declaraciones en un evento de campaña en plaza pública.

Iván Cepeda enciende polémica por debate presidencial: “No me voy a someter a cualquier clase de condiciones”

A través de su cuenta en X, Valencia calificó la actitud de Cepeda como “antidemocrática” y lo retó a confrontar ideas en un escenario abierto. “Senador Iván Cepeda: su actitud antidemocrática dice más de usted de lo que cree. Un papel leído en tarima no reemplaza la confrontación de ideas. Debatamos ya. El país está mirando”, escribió la congresista.

La reacción se produjo luego de que Cepeda manifestara públicamente que no está dispuesto a asistir a debates bajo cualquier formato o condiciones. El senador aseguró en medio de una intervención ante simpatizantes que no se “va a someter a cualquier clase de condiciones”, en referencia a las reglas planteadas para estos espacios.

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Los observadores deberán cumplir varias condiciones, entre ellas respetar la Constitución y las normas colombianas, no intervenir en asuntos políticos, no hacer proselitismo ni emitir declaraciones a medios de comunicación. Foto: Diego Andrés Zuluaga

El pronunciamiento se dio durante una actividad de campaña, en la que Cepeda leyó un discurso desde tarima y fijó su posición frente a los debates en el marco de la contienda presidencial.

El mensaje de Valencia se conoce en medio de la discusión sobre la realización de debates entre candidatos y las condiciones en las que estos deberían llevarse a cabo.

Paloma Valencia encontró estrategia para lograr que Iván Cepeda participe en debates. Invitó a Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Claudia López

Paloma Valencia e Iván Cepeda. Foto: Semana.

Hay que recordar que Cepeda ha dicho en repetidos escenarios que el no debatirá con nadie más que nos sea los dos candidatos de la “extrema derecha”, con lo que ha descalificado para el posible encuentro a otros candidatos como Claudia López, Roy Barreras y Sergio Fajardo.

Pese a que desde todas las orillas políticas han instado a Cepeda para que asista a la cita democrática de los debates, todavía no hay confirmación de un encuentro entre todos los candidatos. Tampoco se han anunciado cambios frente a la postura expresada por Cepeda durante el evento público citado por ese medio.