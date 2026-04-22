Iván Cepeda reacciona a denuncias de Angie Rodríguez y reconoce que en el Gobierno Petro hay hechos de corrupción

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se refirió al escándalo que desencadenaron las denuncias que presentó Angie Rodríguez, antigua mano derecha de Gustavo Petro, en SEMANA.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) dio cuenta de la existencia de una presunta organización criminal, compuesta por veinte personas, que buscarían aprovecharse del poder en el corazón del Ejecutivo.

Explosiva entrevista de Angie Rodríguez, exmano derecha de Gustavo Petro, con SEMANA: destapa presuntas irregularidades en el Gobierno

Ella salpicó a funcionarios que gozan de la confianza de Petro. Por ejemplo, a Juliana Guerrero; al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo; y al jefe de despacho del primer mandatario, José Raúl Moreno.

Varios candidatos presidenciales ya sentaron su postura sobre las explosivas revelaciones. En bloque, se pidió investigar las alertas que darían cuenta de aparentes hechos de corrupción en el Ejecutivo y se solicitó que las autoridades protejan a Rodríguez, quien manifestó públicamente temer por su vida y la de su hijo.

Desde el Congreso de la República, Iván Cepeda, el aspirante a la Casa de Nariño que cuenta con el visto bueno de Petro, también se sumó al llamado para que se den las investigaciones sobre los mensajes que dio a conocer la exdirectora del Dapre.

“Deben ser investigadas a fondo. Espero que eso ocurra, como debe ser. Son hechos que pertenecen a una esfera que relevan de investigación, y deben ser investigados”, manifestó el candidato.

“Qué tristeza, una nación tan bella como Colombia, tener un Gobierno como el de Gustavo Petro”

Él descartó que este escándalo afecte su campaña política, como lo han sugerido algunos sectores de la opinión pública: “No, para nada. La respuesta es no”.

En medio del discurso, Cepeda aclaró que en su proyecto hay una posición muy clara frente a la corrupción, y reconoció que en esta administración han ocurrido hechos irregulares: “Sé, y lo he dicho públicamente. En el Gobierno se han presentado situaciones de corrupción”.

Iván Cepeda. Foto: Colprensa

Él aprovechó la situación para socializar su política anticorrupción, en dado caso de ganar la elección: “En mi Gobierno vamos a crear un sistema anticorrupción que será implacable con todas las personas, independientemente de su origen político, de si están o no en mi Gobierno, serán sometidos a procesos de investigación, a procesos de sanción si eso se amerita. Va a ser un Gobierno que le va a dar una lucha frontal a la corrupción”.