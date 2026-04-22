Angie Rodríguez: 10 revelaciones explosivas sobre “delirio, poder y plata” en la Casa de Nariño. “Los tiene enceguecidos”

En una entrevista exclusiva con el director de SEMANA, Yesid Lancheros, la mujer que tuvo el mayor poder de la Casa de Nariño hasta hace muy poco, Angie Rodríguez, estalló contra miembros del círculo cercano del presidente Petro. Aseguró que en el poder presidencial hay ambiciones desmesuradas que hacen mucho daño y que a ella específicamente quieren destruirla.

Rodríguez, quien hoy es la directora del Fondo de Adaptación, reveló en detalle lo que le han hecho —según ella— Carlos Carrillo y Juliana Guerrero, y el enorme poder que ostentan en la Presidencia. Aseguró que incluso a la vicepresidenta Francia Márquez la han atacado para poder usurpar la burocracia del Ministerio de la Igualdad.

Explosiva entrevista de Angie Rodríguez, exmano derecha de Gustavo Petro, con SEMANA: destapa presuntas irregularidades en el Gobierno

“Yo no tengo ninguna intención de suicidarme”, advirtió la funcionaria para dejar claro que cree que buscan atentar contra su vida. “Con ellos no puede pasar nada bueno”, detalló.

Rodríguez aseguró que apenas “ha contado una mínima parte”.

Estas son las revelaciones más graves de la funcionaria:

1. “Presidente, escúcheme..., ellos lo quieren tener aislado”

Angie Rodríguez aseguró que, por medio de la entrevista, quería enviarle mensajes al presidente Petro, pues la conversación fluida que solía tener con él se había roto.

“Yo no podría hablar a nombre del señor presidente. Se que él me va a escuchar en esta entrevista y de corazón le pido que tome las medidas pertinentes”, afirmó.

La funcionaria contó detalles inéditos de cómo resultaron distanciados. “A él comienzan a meterle cuentos, temas para distraerlo, alejarlo de las personas; le decían que yo era la reina del fentanilo, contrabandista y que manejaba el puerto de Buenaventura”, narró.

Vea la entrevista de Angie Rodríguez con Yesid Lancheros:

Rodríguez aseguró que en una reunión que tuvieron ambos, “el presidente me dice que esa es la información que le llegó, que yo también tenía alianza con los paramilitares y temas que eran ilógicos. Le digo ahí que me presente las pruebas”.

Ante la pregunta de si él sabe lo que está ocurriendo, apenas dijo: “No puedo profundizar”.

2. “El presidente Petro nunca salió a defenderme”

Rodríguez habló con dolor del rompimiento de ese vínculo con el primer mandatario. “Fui muy leal a él. Entregué más que mi vida”, dijo.

Pero luego no ocultó el dolor que le produce el rumbo que tomó el gobierno. “Yo creo que se perdió el horizonte cuando se permitió darle poder a este tipo de personas”.

Aseguró que ve un parecido con el genocidio que se vivió en Ruanda, en donde los hutus lograron exterminar a los tutsis por medio de discursos de odio. “Así fue como me exterminaron a mí”.

“Querían aniquilarme de todas las maneras... No confío, no tengo personal, me bloquearon. Hay muchos intereses”.

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La funcionaria recordó el supuesto robo a la casa de sus padres y dijo que eso no era un hecho aislado. “No descarto que fueran funcionarios de este gobierno”, dijo. Y luego dio pistas: “El único que sabía dónde era la casa de mis papás era Raúl Moreno”.

3. “Hablo de un presunto concierto para delinquir en la Casa de Nariño”

La funcionaria aseguró que “en la Casa de Nariño hay un juego por el poder y el dinero. Eso los tiene enceguecidos. Muchos piensan que este gobierno no va a continuar y por eso miran cómo exprimirlo”.

Rodríguez luego dijo: “Hago énfasis. Esto es una red organizada”.

4. Carlos Carrillo tenía un espía “para que me grabara, me tomara fotos”

La gerente del Fondo Adaptación reveló con nombre propio quiénes están en una campaña de odio contra ella. Comenzó por Carlos Carrillo, de quien dijo “tenía, o tiene, un espía al interior de la entidad, un funcionario que yo tenía en el Dapre y me lo llevé al Fondo Adaptación. Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder traficar, presuntamente, la información”.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, reveló.

Angie Rodríguez, entrevista con Yesid Lancheros. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Y contó cómo un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el presidente le llegó un mensaje de un número desconocido en el que le informaron: “‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé, y lo que encuentro es realmente escalofriante”.

5. “‘Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí’”

Rodríguez entregó más detalles de ese episodio.

“La acción del caballo de Troya siempre funciona. Y el presunto espía le manifestó que si podía hacerle una pregunta para que entregara una respuesta honesta: ‘¿Aparte de mi persona, tiene usted otro espía cerca de la oficina principal?’”, agregó.

Carrillo, según Rodríguez, le respondió: “De momento, solo te tengo a ti y te lo digo con honestidad, por eso me interesa que te sostengas allá en ese cargo”. Y el supuesto espía agregó: “Puede contar con toda la información que pueda perjudicar a esa vieja desde que me remunere bien a mí”.

6. “O me quiere matar o me quiere llevar presa”

Para ese momento, Angie Rodríguez contó que él le dijo que lo que ella no sabía era que “adentro le lloverá candela”. Y aseguró que lo que entiendió por esa expresión fue: “O me quiere matar o me quiere llevar presa”.

Angie Rodríguez, entrevista con Yesid Lancheros. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Yo sé que Carlos Carrillo y Raúl Moreno, a quien yo llevé a la jefatura de despacho presidencial, se conocían de antes, eran amigos. Yo empecé a atar cabos y digo: estos dos hombres se unieron para sacarme porque tuve varios inconvenientes con Moreno por su forma de trabajar. Lo digo abiertamente: es un hombre conspirador, que todo el tiempo le está metiendo temas al señor presidente. No le importa dañar la honra y el buen nombre. Se unen con Carrillo”.

La funcionaria afirmó que supo que en la entidad pagaban dinero para que entregaran información de ella.

7. “Quien denunció que Juliana Guerrero no tenía los títulos fui yo”

Rodríguez aseguró que fue en su rol como directora del Dapre que ella se dio cuenta de esa situación irregular de Juliana Guerrero. “Cuando me dicen hay que publicar la hoja de vida, sabía que ella no iba a pasar los filtros porque no era profesional”, dijo. Rodríguez narró que a los 15 días, Guerrero llegó con los títulos y que ella, como tenia experiencia en temas de talento humano, entendió de inmediato que eran falsos. “¿Quién se va a graduar en 15 días?”, se cuestionó. “Me opuse, como me opuse a otros nombramientos por unos temas éticos a los que yo no estaba dispuesta”.

Rodríguez resaltó el trabajo de la congresista Jennifer Pedraza, quien también denunció que los títulos eran falsos. Y sobre Petro dijo: “No quiero entrar en detalles, pero yo sí le dije a él”.

8. “Juliana Guerrero es la que maneja el poder en varias entidades”

La funcionaria entregó detalles del rol de Guerrero en la Casa de Nariño. “Ella no tiene ningún cargo, pero es la que maneja el poder en varias entidades”.

“Sin ningún escrúpulo, tienen el descaro de ir a las entidades a decir a quién se contrata y a quién no”, dijo. Aseguró que Guerrero y la hermana manejan el Fondo Colombia en Paz y el Dapre. “Por eso querían sacarme, para tener el control del Dapre... Ellos tienen un delirio por el poder y la plata”.

“Juliana Guerrero es la que manda vía la señora Nohra Modragón”, detalló. Ante la pregunta de si hace negocios, Rodríguez solo respondió: “Las autoridades deben ponerle la lupa”. Aseguró que hay que ponerle ojo a la Universidad Industrial del Cesar. “Todo lo que ella toca es algo que huele feo”.

“De todas las personas, la más mala es ella. Ella es la que se mueve en las sombras del poder”.

9. “Juliana Guerrero se encargó de desprestigiar a Francia Márquez”

Rodríguez aseguró que el daño moral que le hicieron a Francia Márquez fue muy grande. “Ella envenenaba: ‘Hay que sacar a la vicepresidenta’”, dijo.

Rodríguez narró que se preguntaba qué ganaba Juliana Guerrero con denunciar a Francia Márquez y aseguró que se encontró rápidamente con la respuesta: “Ella quería quedarse con el Ministerio de la Igualdad”.

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10. “Juliana Guerrero se ufanaba diciendo que tenía vínculos con el ELN”

La funcionaria contó algunos detalles de la forma en que Guerrero se hizo camino a punta de lograr que le tuvieran miedo. “Me decía que ella era amiga [del ELN], que tenía buena relación. Entonces cuando las personas escuchan eso, piensan dos veces antes de actuar en contra de ella”.