Exclusivo: la casa de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre del Gobierno Petro, fue violentada: SEMANA revela los detalles de la historia

Las últimas horas de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, en el anillo más cercano al presidente Gustavo Petro, han sido tensas.

Además de cargar con el enfriamiento de la relación laboral con el jefe de Estado, la joven politóloga de 33 años soporta una preocupación aún más grande: hace 10 días la vivienda donde viven sus padres, ubicada en la localidad de Rafael Uribe, en el suroriente de Bogotá, fue violentada.

SEMANA confirmó que hombres desconocidos ingresaron a la fuerza a la casa y casi destruyeron lo que encontraron en su interior. Una fuente cercana a la directora del Dapre precisó que no se robaron nada y se desconoce cuáles eran sus verdaderas intenciones.

Gustavo Petro, José Alexis Mahecha Acosta y Angie Rodríguez. | Foto: FOTO1: PRESIDENCIA/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO/FOTO3: SEMANA.

Una cámara de seguridad ubicada en el sector captó cómo estas personas, aun sin identificar, ingresaron al predio, estuvieron durante varios minutos en su interior y cometieron la fechoría. Por fortuna- añadió la fuente- los padres de Angie Rodríguez no estaban presentes porque están viviendo con ella en otra residencia por razones de seguridad.

Este miércoles, 3 de diciembre, a las 8:00 de la mañana, Angie Rodríguez le mostrará al país los videos y las pruebas que confirman lo sucedido. Y lo hará horas después de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la carta de renuncia porque se opuso al nombramiento de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Rodríguez tiene varias razones para desconfiar de él y así se lo hizo saber al presidente Petro, pero fue en vano. La pelea la ganó Mahecha, quien fue director del DAS entre 2004 y 2009, según su hoja de vida.

Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Rodríguez había guardado silencio y no había hecho público lo acontecido en su casa. No obstante, ya lo había puesto en conocimiento de las autoridades. “La casa de mis papás me la destruyeron por completo”, le contó la directora del Dapre a sus más cercanos colaboradores.

Ella no tiene certeza sobre qué pretendían, realmente, estos hombres al violentar la residencia donde nació. No descarta que buscaran información sensible del Gobierno.

Hoy, luego de todo lo que ha ocurrido en su contra en los últimos días, teme por su vida. Por esto, con una preocupación latente, tras llorar en repetidas oportunidades, pide a la Justicia que investigue lo ocurrido. Teme por su vida.

Rodríguez no señala a nadie, pero no descarta que estos sujetos buscaran enviarle un mensaje a ella y a su familia. Al fin y al cabo, hasta esta semana fue la mujer más poderosa del gobierno de Gustavo Petro y, como ocurre siempre en estos cargos, se generan amores y odios.

“Incomodo a mucha gente por ser honesta”, ha repetido Rodríguez a su círculo más cercano.

Angie Rodríguez, directora del Dapre, en el consejo de ministros con su jefe, Gustavo Petro. | Foto: Presidencia de la República

En una entrevista que Angie Rodríguez concedió a SEMANA el 11 de octubre de 2025, contó que vive en arriendo en un apartamento modesto y optó por trasladar a sus padres a su lado, pero dejó sus pertenencias en la vivienda donde nació.