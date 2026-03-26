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“Lo que fue, fue”: Dumek Turbay se resigna con Gustavo Petro y anuncia lo nuevo para Cartagena

El mandatario de los cartageneros abordó varios temas en El Debate de SEMANA.

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Redacción Debate
26 de marzo de 2026, 12:42 p. m.
Dumek Turbay y Gustavo Petro.
Dumek Turbay y Gustavo Petro. Foto: SEMANA y AFP, respectivamente.

El mandato del presidente Gustavo Petro terminará el 7 de agosto y desde ya el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue claro en decir en El Debate de SEMANA que ya “la suerte está echada” y, por lo tanto, “lo que fue, fue”.

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“Esta época de cambio de Gobierno nacional se torna estratégica, importante, porque no nos fue bien. Porque, faltándole cuatro meses al Gobierno del señor presidente Petro, el balance es que a todos nos fue muy, muy regular (los alcaldes). Hace algunos meses hubo un debate todavía entre algunas ciudades que tenían expectativas de que todo pudiera ser mejor, pero ya hoy de manera unánime Asocapitales ha manifestado que ya la suerte está echada, ya lo que fue, fue”.

Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, revela lo que ha pasado con funcionaria del Gobierno Petro: “Sé que se va a molestar”

Turbay dijo que ahora lo que están pretendiendo los alcaldes agrupados en Asocapitales es que los candidatos presidenciales les cuenten cuál sería su forma de trabajar con ellos, en caso de que sean elegidos.

Semana El Debate, entrevista con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.
Yesid Lancheros, director de SEMANA, entrevistando al alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, en El Debate. Foto: Publicaciones Semana

Al ser consultado en El Debate sobre qué pasó entre el Gobierno Petro y los alcaldes para que no fluyeran muchos proyectos en las regiones, Turbay dijo que fue una sumatoria de varias cosas.

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Primero, el tema ideológico y político, es decir, alcalde que no comparta ideología o cercanía política con el presidente fue relegado, literal. Segundo, un desprecio que a mí me duele. Por ejemplo, yo siempre quise entablar una conversación de gobierno, proyectos, mejoras sustanciales en la calidad de vida, por ejemplo, de los cartageneros, que hay dificultades grandes que no puedo resolverlas solo. Por decir, el tema de la pobreza, el hambre, requiere un apoyo fundamental del Gobierno nacional”, destacó el mandatario de los cartageneros.

Y agregó: “Y tercero, creo que muchos de los funcionarios, no todos, no tenían la capacidad, la experiencia, la responsabilidad que se les entregó. Es decir, lo que tenían que hacer, su misión. Realmente les quedó grande”.

En tal sentido, en El Debate, Turbay manifestó que considera que “se fue el tiempo” y le entristece que muchas obras que eran para favorecer a los cartageneros no se pudieron llevar a cabo.

El Debate, entrevista con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz.
Dumek Turbay Paz en El Debate de SEMANA. Foto: Alejandro Acosta

“Entonces me entra la angustia de saber que fueron dos años, tres meses, donde pudimos haber logrado mucho. Entonces quizás el consejo para los que vienen es que, ganaron, y comiencen a gobernar Colombia, valoren a los alcaldes y tengan en cuenta que el ciudadano, sobre todo los que tienen mayores dificultades, lo que quieren son soluciones a sus problemas. Eso es lo que hay que hacer”, señaló Turbay.