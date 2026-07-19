Cartagena endurece controles y cierra tres establecimientos nocturnos en el Centro Histórico

Este domingo, 19 de julio, la Alcaldía de Cartagena ordenó el cierre de tres establecimientos comerciales ubicados en el Centro Histórico tras detectar incumplimientos en las normas de seguridad y atención de emergencias. Fue alcalde Dumek Turbay, quien informó de los operativos de inspección, vigilancia y control que se intensificarán durante los próximos días.

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“Esta madrugada en el Centro Histórico cerramos los establecimientos Ibiza, Cataleya y Fusión, por incumplir normas de seguridad y atención de emergencias. Los operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos comerciales nocturnos se intensificarán. Tienen toda esta semana para ponerse al día. Y no es persecución; el sector del entretenimiento debe operar bajo criterios de legalidad”, afirmó el mandatario.

Asimismo, Turbay reiteró que continuará la vigilancia sobre el ingreso de menores de edad a establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas.

“Reitero una vez más la prohibición del ingreso y permanencia de menores de edad en establecimientos cuya actividad corresponde al expendio y consumo de bebidas alcohólicas, una conducta que será objeto de estricta vigilancia. Evítense cierres y sanciones. Con orden y seguridad, en Cartagena avanzamos”, señaló.

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Por su parte, la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica (Acodrés) Capítulo Cartagena respaldó las acciones adelantadas por la administración distrital y manifestó que “apoyamos las acciones de inspección, vigilancia y control que promueven el cumplimiento de la normatividad. Un sector empresarial fuerte se construye con legalidad, responsabilidad y reglas claras para todos”.