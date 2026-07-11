Así fue como el ELN destruyó con drones cargados de explosivos una estación de Policía en el sur de Bolívar

Los ataques terroristas contra la Fuerza Pública en Colombia no cesan por parte de los integrantes de los grupos armados ilegales. La guerrilla del ELN realizó un nuevo hecho violento contra una estación de la Policía Nacional en Arenal, en el sur del departamento de Bolívar.

En esta acción, tres integrantes de la institución policial terminaron con lesiones en varias zonas de su cuerpo.

“La destruyeron completamente”: gobernador de Bolívar denuncia ataque con drones en pequeño municipio de Arenal del Sur, tres policías fueron heridos

Los lesionados fueron auxiliados y trasladados a centros asistenciales cercanos, donde se encuentran bajo el cuidado del personal médico. La comunidad vivió momentos de terror cuando escucharon las fuertes detonaciones de los explosivos lanzados desde el aire.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, dijo por medio de su cuenta en la red social X, que este tipo de situaciones no se pueden seguir presentando en las diferentes regiones de Colombia.

“Esta noche, la Estación de Policía de Arenal del Sur fue blanco de un ataque con drones, presuntamente por parte del ELN. La destruyeron completamente. El doloroso saldo de este hecho criminal es de tres policías heridos, uno de ellos de gravedad“, indicó.

Al mismo tiempo, indicó que es necesario que las operaciones militares no cesen en esta zona del país, donde hay fuerte presencia de ilegales que imponen sus reglas para poder llevar a cabo actividades ilegales como el cobro de extorsiones y hasta narcotráfico con destinos internacionales.

“No es un hecho aislado. La seguridad del sur de nuestro departamento se ha deteriorado en estos últimos años. Así como el Catatumbo, el Cauca y otras zonas del país, nuestra gente también vive a merced de ataques como el de hoy. Pedimos acciones militares urgentes en la zona. La situación no da espera“, finalizó.

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En el sur de Bolívar hay presencia de las disidencias de las Farc, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, quienes se disputan los territorios para sus acciones al margen de la ley.