Gobernación y Gobierno Petro buscan formalizar actividades de mineros en el sur de Bolívar

Buscan dignificar el trabajo de los mineros de la zona ante la presencia de grupos ilegales.

Redacción Semana
6 de diciembre de 2025, 7:36 p. m.
Mesa de Trabajo para la Construcción de la Hoja de Ruta de Formalización Minera del Sur de Bolívar. | Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de la compleja situación de orden público en el sur de Bolívar, el gobernador Yamil Arana, durante la instalación de la Mesa de Trabajo para la Construcción de la Hoja de Ruta de Formalización Minera, con la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Lina Franco, alcaldes del sur y representantes de las comunidades mineras, logró acuerdos para formalizar esta actividad..

“Hoy enviamos un mensaje claro: el Estado está regresando al sur de Bolívar. Estamos llegando a donde antes no había presencia institucional y lo estamos haciendo de la mano de las comunidades. Este proceso no es del Gobierno, es de los mineros, de las familias, de los alcaldes y de todos los que creen en una minería legal, ordenada y con futuro”, dijo.

El gobernador precisó que la formalización minera es esencial para reducir la ilegalidad y el control de grupos armados en la región.

Confidenciales SemanaBolívarSur de BolívarYamil Arana

