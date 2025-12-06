Gobernación y Gobierno Petro buscan formalizar actividades de mineros en el sur de Bolívar

En medio de la compleja situación de orden público en el sur de Bolívar, el gobernador Yamil Arana, durante la instalación de la Mesa de Trabajo para la Construcción de la Hoja de Ruta de Formalización Minera, con la presidenta de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Lina Franco, alcaldes del sur y representantes de las comunidades mineras, logró acuerdos para formalizar esta actividad..

Importante avanzar unidos hacia la formalización de la práctica minera de la mano de los alcaldes del sur, los mineros y las autoridades nacionales.



🇱🇹 Bolívar, territorio de legalidad https://t.co/6QAmXlzqPM — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) December 5, 2025

“Hoy enviamos un mensaje claro: el Estado está regresando al sur de Bolívar. Estamos llegando a donde antes no había presencia institucional y lo estamos haciendo de la mano de las comunidades. Este proceso no es del Gobierno, es de los mineros, de las familias, de los alcaldes y de todos los que creen en una minería legal, ordenada y con futuro”, dijo.