En Tiquisio, sur de Bolívar, murieron una joven mamá y sus tres hijos: “Huían de la violencia”, dijo la Personería

Una tragedia sacudió pasado el mediodía de este martes, 20 de enero, a la pequeña población de Tiquisio, municipio del sur de Bolívar que cuenta con unos 19 mil habitantes.

En una humilde casa fueron encontrados sin vida Brillith Thalía Rodríguez, de 29 años, y sus tres pequeños hijos, de 13, 10 y 6 años.

El alcalde de esa población, Neil Enrique Cantillo, señaló que los cuerpos de Brillith y sus tres hijos fueron encontrados después de que sus vecinos se extrañaran de que la familia no diera señales de vida durante el día.

“Los vecinos comentan que, en vista de que era tarde, y que no se había levantado la familia, proceden a abrir la puerta y encuentran los cuerpos en la habitación. Lamentablemente, todos estaban muertos. Por ahora, hay varias versiones. Se hablaba de inhalación de gases, también que habrían consumido un pudín que fue encontrado en la nevera, pero hasta el momento no sabemos”, dijo el alcalde a Blu Radio.

La noticia de la tragedia que conmociona a esa localidad, ubicada a unos 250 kilómetros de Sincelejo (Sucre), hizo que una romería de curiosos se acercara hasta el inmueble para ver qué había sucedido.

La Personería de Tisquiso publicó un mensaje en el que indica que la mamá y los tres pequeños habían llegado a esa población huyendo de la violencia en Montecristo, un municipio cercano.

“Nos duele profundamente el corazón, una familia que viene huyendo de los azotes de la violencia del conflicto armado del municipio de Montecristo y hoy dejan a todo Tiquisio consternados por el dolor de su partida”, indicó la entidad.

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, lanzó la hipótesis más fuerte sobre lo ocurrido.

“Muy tristes por la noticia de la familia que falleció en Tiquisio, al parecer por la inhalación de un gas. Un equipo de la Secretaría de Salud estará en las próximas horas en el lugar para brindar asistencia psicoemocional a familiares de los fallecidos”, escribió el mandatario en la red social X.

“Desde la Gobernación de Bolívar daremos todo el apoyo que se requiera en la investigación para esclarecer los hechos, que esperamos, sea pronto. Nos duele profundamente esta tragedia. Que sea nuestro Señor brindando consuelo y resignación a sus familiares”, añadió.

El coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la Policía Bolívar, dijo que la muerte pudo haberse causado luego de que la familia usara una planta eléctrica para suplir los fallos del servicio y se generaran gases tóxicos. .

“Presuntamente, las víctimas habrían utilizado una planta eléctrica, al interior de la residencia, para suplir la falta de energía eléctrica que se presenta en el municipio desde el pasado 19 de enero. El equipo habría permanecido encendido durante la noche, generando la inhalación de gases tóxicos: monóxido de carbono”, explicó el oficial, según Blu Radio.

El oficial, sin embargo, manifestó que el CTI de la Fiscalía General de la Nación indagara sobre lo sucedido.

Los cadáveres de la mamá y los niños fueron trasladados a Medicina Legal mientras les dan una digna sepultura.