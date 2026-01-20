Reconocido médico habría abusado sexualmente de más de 20 pacientes en Medellín: esta es la historia

En un grupo de WhatsApp, creado en las últimas semanas, se reúnen por lo menos 25 mujeres que tienen algo en común: todas aseguran haber sido víctimas de un médico urólogo de Medellín que habría abusado de ellas durante los últimos 20 años en medio del ejercicio de su profesión.

La historia de las denuncias recientes comenzó porque una mujer, cercana a la concejala de Medellín Camilia Gaviria, se acercó a la funcionaria para revelarle lo ocurrido con el galeno.

Más de 20 denuncias por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía de Bogotá. Las víctimas son menores de edad

“En días pasados una amiga muy cercana me buscó y me contó que había escuchado una publicación acerca de un urólogo que ejerce en una de las clínicas más reconocidas de la ciudad, ella había asistido a esa consulta y que se había sentido muy incómoda, ella tenía un tema relacionado con una infección urinaria y el señor le había hecho un tacto, ella se sintió muy rara”, le dijo la concejala a SEMANA.

El caso no era aislado. La denuncia de la mujer en redes sociales se fue convirtiendo en una bola de nieve que llevó al grupo de WhatsApp a otras mujeres hasta sumar, hasta el día de ayer, 19 de enero, unas 25.

“Pasó hace algunos años, ella encontró un caso en redes sociales y dijo: a mí también me pasó con ese mismo doctor. Empezaron a darse cuenta de que más mujeres estaban involucradas, no una, ni dos, ni tres, sino casi 20 o 25 mujeres que han sido capaces de decir qué les pasó, o que probablemente estuvieron siendo presuntamente víctimas de abuso sexual, porque la forma en que el médico las atendió no fue una manera normal a como se acostumbra en esos procedimientos”, describió la concejala.

Los casos se presentaron en Medellín. Foto: Publicaciones Semana - GUILLERMO TORRES

La gravedad de los hechos, ocurridos en su mayoría en un consultorio de El Poblado, en citas agendadas de manera privada que tuvieron costos superiores a los 400 mil pesos, fue puesta en conocimiento de la Secretaría de las Mujeres de Medellín, que citó a algunas de las víctimas este martes para acompañarlas en el proceso de activación de los códigos fucsia y adelantar las denuncias penales respectivas.

Denuncian preocupante caso de abuso sexual en jardín infantil de golpeado pueblo de Antioquia: profesora fue separada del cargo

Pero además, permitió conocer algo más grave. No es la primera vez que el médico, cuyo nombre fue conocido por SEMANA, es denunciado por hechos similares.

Este medio conoció un fallo del 22 de abril de 2024 en el que el juez sexto administrativo del Circuito de Medellín declaró nula una sanción de seis meses que había interpuesto el Tribunal de Ética Médica en contra del urólogo por hechos similares.

Una paciente formuló una queja porque consideró que en una revisión del 30 de septiembre de 2013, el médico “había realizado comportamientos que ofendían su libertad sexual, tales como formular preguntas relativas a sus prácticas sexuales, pedirle que se desvistiera íntegramente, tocar sus pezones para determinar si había sensibilidad y realizar tocamientos al interior de su vagina para producirle orgasmos, lo cual le generó un fuerte impacto y traumatismo”.

Aunque el Tribunal de Ética falló el 31 de enero de 2018 contra el galeno, cuyo nombre se abstiene de revelar SEMANA, por ahora, el juez sexto decidió anularlo porque “los actos acusados, como quiera que se expidieron con absoluta falta de competencia por parte de los tribunales de ética médica”.

“Pablo Escobar y sus sicarios dijeron ‘los ricos también lloran’”: Fico Gutiérrez crítica al ministro de Salud

El Tribunal de Ética Médica había pedido que se compulsaran copias a la Fiscalía para investigar al médico, algo que las víctimas se preguntan si sucedió o no.

SEMANA intentó comunicarse con el urólogo implicado, pero no recibió respuesta.