"Pablo Escobar y sus sicarios dijeron 'los ricos también lloran'": Fico Gutiérrez crítica al ministro de Salud

El mandatario local señaló que el Gobierno nacional llegó a “destruir el sistema de salud”.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 7:22 p. m.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, criticó con firmeza este lunes, 19 de enero, la polémica frase del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien señaló que los “ricos también lloran”, al ser consultado por la crisis del hospital San Rafael en Itagüí, Antioquia.

El mandatario regional señaló que la frase del ministro fue desafortunada y poco empática, pues hace alusión al llanto del gerente de ese hospital, quien expuso ante Colombia la grave crisis por la que atraviesan y que ha impedido el pago de salario de los últimos meses de la mayoría de profesionales de la salud que laboran en ese lugar.

“Pablo Escobar y sus sicarios también dijeron: ‘Los ricos también lloran’, cuando asesinaron a 23 jóvenes en la masacre de la discoteca Oporto el 23 de junio de 1990″, señaló Gutiérrez. Al tiempo que subió el tono de reclamo y trató al Gobierno nacional como sinvergüenzas y malos seres humanos.

“Sinvergüenzas. Malos seres humanos. Por destruir el sistema de salud, quienes más lloran son los pobres”, agregó el mandatario local. Para Federico Gutiérrez, hay un hecho mucho más grave y es la no entrega de medicamentos a pacientes: “No les dan sus medicinas y tienen a los hospitales públicos y privados al borde del cierre”.

Gutiérrez también hizo una grave denuncia, pues en su criterio, el gobierno del presidente Gustavo Petro llegó a destruir el sistema de salud. “Llegaron a destruir. Llegaron a tomar venganza dentro de una lucha de clases que solo ellos tienen en su cabeza. Y por hacerle daño a los ‘ricos’, se lo están haciendo mucho más a los más pobres. Qué desgracia para Colombia tener esta gente en el poder. Que pase rápido la horrible noche”, puntualizó.

La polémica frase

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, ofreció una rueda de prensa en la que rompió en llanto en vivo. “No tengo con qué comer, no tengo con qué pagar el arriendo”, dijo en medio de su intervención.

Entre lágrimas también aseguró que tuvo una pésima Navidad, pues no tuvo con qué dar un regalo a su familia y mucho menos a los empleados del hospital. Según dijo, desde agosto Nueva EPS no les gira recursos, todo ello en el marco del “shu shu shu” anunciado en su momento por el presidente Gustavo Petro.

Luis Fernando Arroyave Soto, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en Antioquia, habló de la crisis en su centro asistencial por las deudas de las EPS intervenidas por el gobierno
Luis Fernando Arroyave Soto, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, en Antioquia, habló de la crisis en su centro asistencial por las deudas de las EPS intervenidas por el gobierno Foto: Montaje SEMANA

“El shu shu shu nos tiene aporreados”, dijo Arroyave, al anunciar que una vez él ofreció esa rueda de prensa, desde la gerencia de la Nueva EPS intervenida por el Gobierno se comunicaron con él para ver cómo le giran dinero. “El 90 % de nuestros ingresos dependen de Nueva EPS y Savia”, explicó, al indicar que cumple con su parte, siendo insuficiente para pagar a funcionarios.

En Caracol Radio, a Guillermo Alfonso Jaramillo le preguntaron cuál era su reacción a semejante crisis y exclamó: “Los ricos también lloran”.

“Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental. Y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta la Nueva EPS, sino ortopedia, ortopédico. Ortopédico, ¿cierto? Sí hay una deuda. La deuda que hay es de 6000 y la nueva EPS se ha comprometido a pagarla”, dijo Jaramillo.

Noticias Destacadas