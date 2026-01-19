¿Respuesta despectiva? A Guillermo Alfonso Jaramillo le preguntaron por el llanto del personal del Hospital San Rafael de Itagüí ente la crisis de salud y así reaccionó

Luis Fernando Arroyave, gerente del Hospital San Rafael de Itagüí, ofreció una rueda de prensa en la que rompió en llanto en vivo. “No tengo con qué comer, no tengo con qué pagar el arriendo”, dijo en medio de su intervención.

Entre lágrimas también aseguró que tuvo una pésima Navidad, pues no tuvo con qué dar un regalo a su familia y mucho menos a los empleados del hospital. Según dijo, desde agosto Nueva EPS no les gira recursos, todo ello en el marco del “shu shu shu” anunciado en su momento por el presidente Gustavo Petro.

“El shu shu shu nos tiene aporreados”, dijo Arroyave, al anunciar que una vez él ofreció esa rueda de prensa, desde la gerencia de la Nueva EPS intervenida por el Gobierno se comunicaron con él para ver cómo le giran dinero. “El 90 % de nuestros ingresos dependen de Nueva EPS y Savia”, explicó, al indicar que cumple con su parte, siendo insuficiente para pagar a funcionarios.

“A todo el mundo le debemos dinero, pero es porque no nos pagan. Le deben 22.000 millones de pesos al hospital; yo quería visualizar el sufrimiento de los trabajadores del área de la salud, quienes damos la cara a los pacientes”, le dijo a Blu Radio.

Luis Fernando Arroyave, tras llorar en vivo en plena rueda de prensa, dice que el “shu shu shu” de Petro “nos tiene físicamente muriendo de hambre”

Confesiones del gerente de un hospital de Itagüí que rompió en llanto en una rueda de prensa: la crisis de la salud lo tiene enfermo

“Cuatro meses sin pagar y hay madres cabezas de familia”, aseguró, al justificar y exponer las razones de su llanto. “Octubre, noviembre, diciembre y ahora enero sin sueldo. Lo de Savia no alcanza a cubrir nómina, atención a pacientes; mi gente se está muriendo físicamente de hambre”.

También dijo que hay personas que no se van a casa al terminar el turno, pues no tienen cómo regresar por falta de dinero para pasajes. “No tendría por qué mentir. Nosotros tenemos necesidad, pero una funcionaria con hambre y a pesar de todas las dificultades sigue atendiendo a la gente”.

Arroyave dijo que son 460 funcionarios del área de la salud, sin contar a los vigilantes, personal de aseo y quienes suministran la comida para los pacientes. “Es demasiada la gente sufriendo por el ‘shu shu shu’, que nos tiene aporreados a todos. Tienen que acudir a los pagadiarios y es muy difícil porque esa gente es muy difícil”, aseveró. “Nadie ha visto la parte humana del personal de la salud”, acentuó.

En Caracol Radio, a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, le preguntaron cuál era su reacción a semejante crisis y exclamó: “Los ricos también lloran”.

Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Los ricos también lloran. Voy a decir algo que es muy importante. Ahí hay dos hospitales. El San Rafael es un hospital departamental. Y el hospital del sur es un hospital municipal que hoy está cubriendo la gran mayoría de los servicios que no presta San Rafael. San Rafael no le presta la Nueva EPS, sino ortopedia, ortopédico. Ortopédico, ¿cierto? Sí hay una deuda. La deuda que hay es de 6000 y la nueva EPS se ha comprometido a pagarla”, dijo Jaramillo.

“Ese hospital ha sido presa de la politiquería, desafortunadamente. Eso lo conoce todo el mundo. Y yo me atrevo a decirle a usted que ha habido una mala administración y mucha politiquería y se ha convertido en un fortín político de los políticos departamentales, diputados y otros. Y usted puede ver las dos diferencias, las dos caras en el mismo municipio”, agregó.

En la mesa de trabajo le replicaron que este tema no es un asunto de ricos y pobres. “Yo lo que le quiero decir a usted con mucha claridad y perdóneme, es que uno no puede salir a llorar cuando todo mundo sabe la malísima administración. Desafortunadamente, él sí es un hombre, ha cobrado su sueldo permanentemente y sí tiene unos sueldos que verdaderamente son importantes, ¿no es cierto? Y no tengo problema con que se lo merezca, pero que un hospital que lo han cogido para hacer política sería un hospital en donde ya estaba mala la administración, y ustedes lo pueden constatar”, agregó.

En la mesa de trabajo conectaron a Luis Fernando Arroyave, quien dijo que él no es rico y que lloró de forma genuina. “Puedo mostrarle con mucho cariño todo lo que hemos hecho para poder recuperar este hospital. Parece que este hospital trae unas deudas que vienen de varios años y se han aumentado en estos últimos años por la falta de que no lleguen los recursos en forma adecuada. Usted mismo puede hablar con el agente interventor de Nueva EPS y que le muestre qué es lo que nos está llegando a los hospitales, en especial a este San Rafael de Itagüí”.

“No soy rico, doctor. Ni estoy llorando por eso. A mí me duele eso, mi personal. Yo se lo dije en una entrevista. Yo, gracias a Dios, ya tengo mi vida más o menos resuelta porque yo ya soy un hombre de 65 años, que he trabajado y que estoy hasta pensionado, pero suspendí mi pensión para poder afrontar este hospital que, como usted dice, viene con dificultades hace mucho tiempo”, agregó.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no le respondió nada a Arroyave y colgó la llamada con la emisora. “¿Ministro?”. Luego hizo saber a los colegas que no volvería al aire.