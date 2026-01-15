“Es muy duro ver a sus funcionarios desmayarse de hambre”: gerente de hospital de Itagüí rompe llanto por deudas de las EPS

Antioquia enfrenta una de las mayores crisis financieras del sistema de salud. Solo tres EPS intervenidas por el gobierno por sus malos funcionamientos le deben, con cifras consolidadas a septiembre de 2025, cerca de 4,9 billones de pesos.

Según Marta Cecilia Ramírez Orrego, la secretaria de Salud e Inclusión Social del departamento, de la deuda global, 6 billones de pesos se adeudan a la red privada y 2 billones de pesos a la pública.

Además, explicó que el origen principal de la crisis tiene origen en las deudas que tienen las EPS intervenidas por el gobierno nacional: Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud.

La Nueva EPS lleva un año intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la EPS con más afiliados del país. Foto: guillermo torres

La cartera de estas entidades es de 4.9 billones de pesos al sistema público y privado. La situación golpea directamente a cerca de 3 millones de afiliados que tienen estas tres EPS en Antioquia.

Pero no solo ellos. En medio de una rueda de prensa, el gerente del Hospital San Rafael, en Itagüí, rompió en llanto al describir la grave situación.

“Les soy honesto, para mí fue muy duro este diciembre ver que mis funcionarios llegaban llorando: no tengo con qué comer, no tengo para el arriendo, no tengo para un aguinaldo para mi hijo, y decirles, no tengo con qué pagarles porque Nueva EPS desde agosto no nos paga, no hace concertación de facturas para poder gestionar los pagos, Savia Salud nos paga lo que ellos consideran que nos debe pagar, pero no lo que la norma dice”, dijo Luis Fernando Arroyave.

“Para uno es muy duro como gerente ver a sus funcionarios desmayarse de hambre y siguen trabajando y no solo uno, sino que todos nos vemos demasiado afectados”, detalló.

El funcionario, además, pidió paciencia a los usuarios por la realidad que vivien día a día los centros asistenciales.

“Les pido mucha paciencia y que la gente entienda que no somos inhumanos, sino que no tenemos recursos para atenderlos, la Nueva EPS nos debe 8.750 millones de pesos, y no nos paga desde agosto o nos paga 50 millones de pesos de una deuda de casi 9 mil millones de pesos, es muy difícil trabajar así”, agregó.

La secretaría de Salud aseguró que los efectos de esas deudas ya son perceptibles.

“Los efectos ya son visibles en la operación del sistema: la ocupación de los servicios de urgencias supera el 100 % en todo el departamento —110 % en el Valle de Aburrá y 108 % en el resto de Antioquia—, mientras que el cierre de servicios de salud ha aumentado de forma preocupante: 877 en 2025 representados en camas hospitalarias, parte de las urgencias, algunos quirófanos, entre otros”, expresó.

Esa problemática, incluso, ya tocó los bancos de sangre del departamento a los que se les adeudan 26 mil millones de pesos, dijo la funcionaria.