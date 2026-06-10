Fico Gutiérrez califica de autogolpe la suspensión del presidente Petro: “No crean bobos a los colombianos”

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sembró un manto de duda sobre la decisión de la congresista Gloria Arizabaleta, quien firmó un auto donde suspende al presidente Gustavo Petro por su presunta participación en política.

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El mandatario de la capital antioqueña no cree que esta decisión sea a título personal de la congresista, que es expareja sentimental del excandidato presidencial Roy Barrera y fue elegida bajo las banderas del Pacto Histórico.

“No crean bobos a los Colombianos”, escribió Fico, quien acompañó el mensaje con un mensaje irónico sobre este acontecimiento que, según su juicio, solo favorecería al propio presidente Gustavo Petro.

“Me imagino que así fue la conversación entre Petro y su congresista petrista Gloria Arizabaleta (ex esposa de Roy), o el mensaje que le enviaron: ‘Compañera Gloria tengo una idea. Hay que dar un golpe a pocos días de las elecciones. Qué tal si proyectas una sanción en mi contra por participación en política, que además ha sido más que evidente, y que me suspendan del cargo de Presidente de manera inmediata. Eso indignaría a nuestros seguidores, y me vuelvo víctima del sistema, que sabes, eso me funciona muy bien. Además aprovechamos e incendiamos de nuevo a Colombia. Qué opinas? Un abrazo. Tu jefe y Presidente Petro’”, escribió Fico en sus redes sociales.

En esta misma línea también respondió el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien calificó el hecho como un “autoatentado”. “Petro se quiere robar las elecciones. Cada paso que da apunta a ello. Diez días después de que el pueblo habló en las urnas, más de 10 millones de colombianos me dieron la victoria en la primera vuelta. Es el momento en que Petro no reconoce el resultado electoral. Petro sabe que en las urnas y en la institucionalidad ya perdió. No tiene cómo ganar. Los hechos son absolutamente claros y no admiten duda”, dijo el candidato en un video.

Él recordó que la Cámara de Representantes no tiene las facultades para suspender a un mandatario nacional, aunque Gloria Arizabaleta reiteró que sí tiene esa facultad y buscaría notificar al Senado para que se ejecute.

“Esa facultad es exclusiva del Senado. Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que él pueda hacer campaña, salir tranquilo, mientras se victimiza y le prende fuego al país”, comentó De la Espriella.

Esta es la teoría del candidato: “Petro anunció su renuncia para salir a hacer campaña en favor de su heredero, pero sabía que el Senado, donde no tiene mayorías, debía aceptársela. Entonces armó, junto con el bandido de Roy Barreras y su exesposa, este mecanismo fraudulento, ilegal, inconstitucional, para burlar la carta magna y salirse con la suya”.