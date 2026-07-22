Petro asegura que gracias a su Gobierno cayó la tasa de homicidios en Medellín; su mensaje desató una ola de comentarios

A pocos días de terminar su mandato, el presidente Gustavo Petro aseguró que, gracias a su Gobierno, la tasa de homicidios en Medellín disminuyó.

“Medellín en mi gobierno, y gracias a la política de diálogo en cárceles, en barrios populares, con las juventudes, ha visto caer su tasa de homicidios más que Bogotá y a niveles bajísimos respecto a su historia. La violencia barrial desde el Estado solo traerá más violencia. Que no se repita la historia de la Comuna XIII y la escombrera. Juventud obrera y popular de Medellín, a resistir, a saber que el otro joven no es el enemigo, sino el poder codicioso de los desplazadores urbanos que quieren edificios de lujo donde vive la gente que trabaja”, indicó Petro en X, esta mañana del miércoles 22 de julio.

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Asimismo, el jefe de Estado indicó en su escrito: “Se resiste con la cultura que rechace la narcocultura, se resiste con las redes juveniles interbarriales y no con las fronteras invisibles. Es la hora del diálogo entre las juventudes de Medellín, entre las organizaciones populares de Medellín, porque lo que pueden venir son misiles”.

El mensaje de Petro en X se dio un día después de que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunciara que la sede del Escudo de las Américas en Colombia será en Medellín.

La decisión obedece a una estrategia de De La Espriella para hacerles frente a los grupos armados ilegales que tienen azotadas varias regiones del país.

“Aprovecho para mandar el clásico mensaje a los bandidos que tienen azotado a este departamento: les queda poco tiempo, 18 días para entregarse, se someten o voy por ustedes y les doy de baja. Vamos aquí a tener la sede principal del Escudo de las Américas, el convenio que vamos a suscribir con los Estados Unidos en lucha contra el crimen y el narcotráfico, y la sede de Colombia la vamos a tener en Medellín”, anunció De La Espriella el martes 21 de julio.

Medellín será la sede principal del Escudo de las Américas, la alianza creada por Estados Unidos para la lucha contra el crimen y el narcotráfico: “Aquí está la cabeza de la serpiente”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/NJMZkIk4T0 — Revista Semana (@RevistaSemana) July 21, 2026

Mensaje de Petro desató ola de comentarios

Tras la afirmación de Petro en X, respecto a la disminución de homicidios en Medellín gracias a su mandato, algunos internautas no tardaron en reaccionar.

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“Deje ya de decir mentiras, @petrogustavo, usted nunca ha querido a los antioqueños y nunca hizo nada por nosotros. Solo vino para posar junto a delincuentes. Deje de criticar lo que va a hacer el futuro presidente @ABDELAESPRIELLA, a llorar a la llorería”; “@petrogustavo, claro que bajó la delincuencia, si está más que claro el pacto que hicieron con los cabecillas de esos grupos a cambio de beneficios en sus condenas”; “Si mal no estoy, no he escuchado de la primera investigación sobre los activos que poseen esos bandidos. No venga a decir que hizo algo por nosotros en Medellín”; “Fortaleció la delincuencia y los grupos armados urbanos se sintieron con más poder gracias a los acuerdos con los de las cárceles. Deje de mentir tanto”; “Presidente, deje de hablar tonterías. Medellín es lo que es gracias a sus gobernantes. Usted no tiene a su favor ni un ápice de lo que pasa en Medellín. Trató de torpedear todo, únicamente por venganza. Si Antioquia resiste, Colombia se salva. Y así fue”, fueron algunos comentarios de internautas en la publicación de Petro.