Así estará el clima en Colombia para la semana del 21 al 24 de julio: reporte oficial de Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el reporte del tiempo para el territorio colombiano durante los próximos días.

Ideam lanza alerta por lluvias intensas: este será el día más crítico del puente festivo y las zonas con mayor riesgo

Para este martes 21 de julio de 2026 se esperan precipitaciones en varias regiones, con mayor intensidad en horas de la tarde y la noche sobre sectores del Pacífico, la Orinoquía, la Amazonía y el norte andino.

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Según las proyecciones del organismo meteorológico, departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó y Casanare registrarán acumulados significativos con probabilidad de tormentas eléctricas. Asimismo, finaliza el tránsito de la onda tropical número 27 sobre San Andrés y Providencia, mientras que en la región Caribe persisten vientos de hasta 55 kilómetros por hora.

Mapa del clima para el martes 21 de julio. Foto: Ideam

El reporte oficial señala para Bogotá cielos parcialmente nublados con lloviznas al finalizar la jornada. Respecto a la capital, el Ideam informó: “La temperatura mínima se espera que esté cercana a los 10 °C y la máxima se ubicará aproximadamente entre 19 °C y 21 °C”, manteniendo condiciones de humedad dispersa durante el día.

Incremento de precipitaciones y humedad atmosférica

Para el miércoles 22 de julio se prevé un aumento en la cobertura y la fuerza de los aguaceros en el norte, oriente y occidente del país. Las lluvias frecuentes y la actividad eléctrica se extenderán sobre 23 departamentos, incluidos Magdalena, Santander, Cundinamarca, Antioquia y Meta, con condiciones secas en el archipiélago de San Andrés.

Mapa climatológico para el miércoles 22 de julio. Foto: Ideam

Las autoridades climáticas indicaron que la humedad acumulada elevará la sensación térmica en los valles interandinos y las zonas costeras. El Ideam notificó que esta combinación propiciará temperaturas elevadas en la tarde en sectores del Caribe, la Orinoquía y la cuenca alta y media del río Magdalena.

Para la jornada del jueves 23 de julio se mantendrá la alta nubosidad con precipitaciones continuas en la costa Pacífica y el occidente caribeño. Se pronostican ráfagas de viento cercanas a los 30 kilómetros por hora en el norte de la región Andina y el occidente de la Orinoquía, acompañadas de tormentas aisladas.

Mapa del clima de jueves 23 de julio. Foto: Ideam

Tendencia para el cierre de la semana y nueva onda tropical

El viernes 24 de julio registrará una disminución progresiva en la cantidad de nubes en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, persistirán las lluvias de variada intensidad en horas de la tarde sobre áreas puntuales de Bolívar, Córdoba, Caldas, Valle del Cauca, Nariño, Caquetá y Amazonas.

Mapa del clima en Colombia para el viernes 24 de julio. Foto: Ideam

Por su parte, el archipiélago insular presentará un aumento de la nubosidad con posibilidad de aguaceros fuertes durante la tarde. Sobre el seguimiento a los sistemas del Océano Atlántico, el Ideam confirmó: “Se espera que la onda tropical número 28, localizada sobre el Atlántico central, arribe al territorio nacional durante el fin de semana”.

Esta reducción de nubes al final de la semana favorecerá el incremento de las temperaturas máximas por encima de los promedios del mes. Los picos de calor se sentirán con mayor fuerza en el centro del Caribe y los valles interandinos, marcando la transición previo al ingreso del nuevo fenómeno atmosférico.