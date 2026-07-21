Policía confirmó el estado del presunto artefacto explosivo detectado en Chapinero

En horas de la mañana de este 21 de julio, la ciudadanía reportó la presencia de un paquete sospechoso en una vía del norte de Bogotá. Los habitantes del sector informaron a la Policía Metropolitana de la capital del país sobre el elemento abandonado, para que las unidades correspondientes adelantaran la inspección técnica en la zona.

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Tras recibir la alerta de la comunidad, la institución policial desplazó al lugar a su personal especializado en detección de explosivos. Las unidades arribaron en horas de la tarde a la carrera Séptima con calle 72, punto en el que iniciaron el procedimiento establecido para la atención de este tipo de eventos.

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Como parte del protocolo de seguridad, los uniformados acordonaron los alrededores en la localidad de Chapinero. La medida preventiva buscó restringir el tránsito de peatones y vehículos, reduciendo así cualquier riesgo para las personas mientras se realizaba la inspección.

Resultado de la inspección e instrucciones de las autoridades

Luego de avanzar con las verificaciones técnicas en el perímetro, los especialistas descartaron la presencia de elementos de riesgo. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó: “Después de verificar un paquete sospechoso en la calle 72 con carrera 7 por parte de nuestras unidades de antiexplosivos, fue descartada la presencia de algún artefacto explosivo”.

🚨 Descartan amenaza de bomba en Chapinero, norte de Bogotá



Las autoridades descartaron una amenaza de bomba que obligó al cierre preventivo de un tramo de la carrera Séptima entre las calles 67 y 69, en la localidad de Chapinero. pic.twitter.com/L6fCwm6Myi — Esneyder Negrete (@esnegrete) July 21, 2026

Frente a eventos de esta índole, los organismos de socorro recuerdan mantener la distancia y no manipular ningún elemento abandonado. Las autoridades recomiendan comunicarse con la Línea de Emergencias 123 para entregar la ubicación exacta del objeto desde un lugar resguardado.

Las guías oficiales vigentes para la atención de emergencias sugieren mantener un alejamiento mínimo de 100 a 300 metros del área aislada. Se aconseja no accionar dispositivos electrónicos cerca de los elementos sospechosos y evacuar de forma ordenada siguiendo las instrucciones del personal de la Policía.

Actualmente, la zona se encuentra fuera de peligro y las áreas acordonadas fueron dispuestas nuevamente para el paso de peatones y vehículos.