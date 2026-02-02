En la tarde de este lunes, 2 de febrero, se registró una alteración del orden público al sur de la ciudad de barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

De manera preliminar, se conoció que fueron lanzados explosivos contra la cárcel distrital El Bosque, donde al parecer algunas personas habrían resultado heridas.

Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó de manera inmediata los protocolos de atención y control en la zona para verificar la situación.

Lanzan artefacto explosivo contra la Cárcel Distrital El Bosque, en el sur de Barranquilla. Varias personas terminaron heridas y se espera pronunciamiento de la Policía Metropolitana. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/UYUmqH0QEJ — Revista Semana (@RevistaSemana) February 2, 2026

En desarrollo...