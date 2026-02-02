Barranquilla

Lanzan artefacto explosivo contra la cárcel distrital El Bosque en Barranquilla; se habla de varios heridos

Las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de atención y control en la zona.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

2 de febrero de 2026, 10:16 p. m.
Los hechos sucedieron al sur de la ciudad.
Los hechos sucedieron al sur de la ciudad. Foto: API

En la tarde de este lunes, 2 de febrero, se registró una alteración del orden público al sur de la ciudad de barranquilla, capital del departamento del Atlántico.

De manera preliminar, se conoció que fueron lanzados explosivos contra la cárcel distrital El Bosque, donde al parecer algunas personas habrían resultado heridas.

Frente a estos hechos, la Policía Metropolitana de Barranquilla activó de manera inmediata los protocolos de atención y control en la zona para verificar la situación.

En desarrollo...

