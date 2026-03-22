Susto en el aire: avión que cubría la ruta Barranquilla-San Andrés tuvo que aterrizar de emergencia

La mañana de este domingo se vivieron momentos de tensión entre los pasajeros de un vuelo. La aerolínea Wingo informó que el vuelo P5 7206, que cubría la ruta entre Barranquilla y San Andrés, tuvo que regresar a su aeropuerto de origen.

La decisión fue tomada luego de que, durante el despegue, la tripulación detectara un posible impacto con un ave, activando así los protocolos de seguridad.

#ATENTOS. Boeing 737-800 de Wingo, que cubría la ruta B/quilla - San Andrés, regresó de emergencia al arpto/Ernesto Cortisozz tras impactar con aves durante fase de ascenso. La aeronave aterrizó de manera segura, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de incidentes. pic.twitter.com/pJE2JpNehC — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 22, 2026

“En línea con los protocolos de seguridad establecidos, se declaró emergencia de manera preventiva para obtener prioridad de aterrizaje y realizar la correspondiente revisión técnica de la aeronave”, informó la compañía.

La aeronave, que transportaba a 144 pasajeros, logró aterrizar en Barranquilla sin presentar inconvenientes. La aerolínea destacó que la maniobra se desarrolló con total normalidad y que no se registraron afectaciones durante el regreso.

Pánico en el aire: un vuelo chocó con una bandada de aves y terminó en aterrizaje de emergencia

Asimismo, la compañía resaltó la rápida y profesional reacción de la tripulación, lo que permitió garantizar la seguridad de todos a bordo. Tanto los pasajeros como el personal de cabina se encuentran en buen estado de salud, sin reportes de incidentes adicionales.

Aunque en este suceso no dejó personas lesionadas, sí provocó instantes de nerviosismo y puso en evidencia la eficacia de los protocolos de reacción inmediata en la aviación comercial.

En la emergencia no se registraron pérdidas de vidas humanas ni daños materiales. Foto: Getty Images

Tras lo ocurrido, la empresa activó su plan de atención para los viajeros, brindando opciones de reubicación y acompañamiento.

Además, programó un vuelo especial para las 9:00 de la noche con el fin de asegurar la continuidad del trayecto hacia San Andrés.

“La seguridad es nuestra principal prioridad y este tipo de decisiones responden a la aplicación estricta de los protocolos operacionales”, precisó la compañía en un comunicado.

Uno de los accidentes más recordados sobre impacto con aves fue el 15 de enero del 2009. En ese entonces, un avión de US Airways se chocó con una bandada de gansos un poco después de su despegue desde el Aeropuerto La Guardia, en Nueva York.

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El impacto provocó fallas en los dos motores de la aeronave, por lo que el piloto, Chesley ‘Sully’ Sullenberger, tuvo que maniobrar con rapidez el aterrizaje de emergencia en medio del río Hudson, también en el estado de Nueva York.

El piloto recibió decenas de elogios a nivel internacional y un reconocimiento mundial luego de su aterrizaje. Incluso, el momento inspiró a una película del 2016, protagonizada por el actor Tom Hanks, llamada Sully.