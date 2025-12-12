Así quedó el avión de carga que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla amanece este viernes, 12 de diciembre, con sus operaciones parcialmente suspendidas luego de que un avión de carga quedara detenido sobre la pista principal, obligando a retrasar al menos cuatro vuelos comerciales y generando congestión e incertidumbre entre los pasajeros.​

La emergencia se originó cuando el vuelo KRE140 adscrito a la empresa Aerosucre, tuvo que regresar a la pista luego de una falla en el tren de aterrizaje izquierdo. Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren habría colapsado y golpeado la superficie de la pista, lo que obligó a detener el avión en plena zona de rodaje, bloqueando el tránsito de otras aeronaves.​

Imágenes de la aeronave:

Nuevas imágenes del Boeing 727 de aerosucre que sufrió un colapso del tren de aterrizaje principal cuando regresó Barranquilla. pic.twitter.com/XXXeuOFSkd — Colombiaalaire.com (@colombialaire) December 12, 2025

La aeronave quedó inmovilizada en la pista 4 utilizada para despegues y aterrizajes, razón por la cual las autoridades aeroportuarias optaron por suspender temporalmente las operaciones mientras se adelantaba la atención de la emergencia.

De acuerdo con información aportada por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil la aeronave de placas HK-5216 “retornó al aeropuerto de origen tras presentarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”. La entidad también informó que durante los hechos no se presentó ningún herido dentro de la tripulación.

Informamos que el vuelo KRE140 de Aerosucre regresó al Aeropuerto Ernesto Cortissoz de #Barranquilla tras una falla en el tren de aterrizaje izquierdo.

La atención de Bomberos Aeronáuticos y del personal de tierra fue inmediata, garantizando la seguridad de la tripulación. pic.twitter.com/uFYkDyPwZ9 — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) December 12, 2025

El bloqueo de la pista ya ha desencadenado retrasos en al menos cuatro vuelos comerciales programados para las primeras horas de la mañana, tanto en rutas nacionales como en conexiones internas de alto flujo desde y hacia Barranquilla.

Entre los vuelos afectados se encuentran operaciones de aerolíneas que cubren trayectos hacia Bogotá, Medellín y otras ciudades del Caribe, cuyos itinerarios debieron ser reprogramados o han quedado en espera de autorización para despegar una vez se restablezcan las condiciones de seguridad.​

La Aeronáutica Civil ha insistido en que, hasta tanto, no se complete la inspección de la pista y se confirme que no existen daños estructurales ni presencia de restos que comprometan la seguridad de futuras operaciones, las maniobras de despegue y aterrizaje continuarán con restricciones.

Video: Así quedó registrada la emergencia:

Una nueva emergencia aérea encendió las alarmas en el aeropuerto Ernesto Cortissoz la madrugada del día de hoy. El Boeing 727-200 carguero de la aerolínea AeroSucre, con matrícula HK-5216, se vio obligado a realizar un retorno de emergencia poco después de su despegue. pic.twitter.com/5yxFo56Fwh — Colombiaalaire.com (@colombialaire) December 12, 2025

En paralelo a la investigación, equipos técnicos del aeropuerto, bomberos aeronáuticos y personal especializado en remolque de aeronaves trabajan en la remoción del avión de carga para despejar la pista y permitir el reinicio gradual de las operaciones.

Estas labores incluyen la estabilización de la aeronave, la verificación de posibles derrames de combustible o fluidos hidráulicos y la evaluación de impactos sobre el pavimento de la pista, tareas que deben completarse antes de que se autorice el uso total de la infraestructura.​

Una vez la aeronave sea retirada y concluya la inspección, la Aeronáutica Civil y la administración del aeropuerto coordinarán una reapertura escalonada, dando prioridad a los vuelos que ya se encuentran retrasados y a aquellos que transportan un mayor número de pasajeros.