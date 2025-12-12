Suscribirse

Nación

Así quedó el avión de carga que tuvo que aterrizar de emergencia en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla

La emergencia ha provocado el retraso en cuatro vuelos nacionales.

Redacción Nación
12 de diciembre de 2025, 2:12 p. m.
Video: Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla suspende temporalmente su operación por emergencia con avión de carga
El aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla amanece este viernes, 12 de diciembre, con sus operaciones parcialmente suspendidas luego de que un avión de carga quedara detenido sobre la pista principal, obligando a retrasar al menos cuatro vuelos comerciales y generando congestión e incertidumbre entre los pasajeros.​

La emergencia se originó cuando el vuelo KRE140 adscrito a la empresa Aerosucre, tuvo que regresar a la pista luego de una falla en el tren de aterrizaje izquierdo. Durante la maniobra de aproximación, una parte del tren habría colapsado y golpeado la superficie de la pista, lo que obligó a detener el avión en plena zona de rodaje, bloqueando el tránsito de otras aeronaves.​

Contexto: Enfrentamientos en el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla: pasajeros, policías y empleados de Avianca pelearon en la sala de espera, ¿qué pasó?

Imágenes de la aeronave:

La aeronave quedó inmovilizada en la pista 4 utilizada para despegues y aterrizajes, razón por la cual las autoridades aeroportuarias optaron por suspender temporalmente las operaciones mientras se adelantaba la atención de la emergencia.

De acuerdo con información aportada por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil la aeronave de placas HK-5216 “retornó al aeropuerto de origen tras presentarse una falla en el tren de aterrizaje izquierdo”. La entidad también informó que durante los hechos no se presentó ningún herido dentro de la tripulación.

Contexto: MinTransporte le pondrá la lupa al aeropuerto Ernesto Cortissoz en Barranquilla

El bloqueo de la pista ya ha desencadenado retrasos en al menos cuatro vuelos comerciales programados para las primeras horas de la mañana, tanto en rutas nacionales como en conexiones internas de alto flujo desde y hacia Barranquilla.

Entre los vuelos afectados se encuentran operaciones de aerolíneas que cubren trayectos hacia Bogotá, Medellín y otras ciudades del Caribe, cuyos itinerarios debieron ser reprogramados o han quedado en espera de autorización para despegar una vez se restablezcan las condiciones de seguridad.​

Contexto: Pasajeros vivieron 24 horas de retraso en vuelo de Avianca México-Bogotá: “Nos hicieron bajar del avión cinco veces”

La Aeronáutica Civil ha insistido en que, hasta tanto, no se complete la inspección de la pista y se confirme que no existen daños estructurales ni presencia de restos que comprometan la seguridad de futuras operaciones, las maniobras de despegue y aterrizaje continuarán con restricciones.

Video: Así quedó registrada la emergencia:

En paralelo a la investigación, equipos técnicos del aeropuerto, bomberos aeronáuticos y personal especializado en remolque de aeronaves trabajan en la remoción del avión de carga para despejar la pista y permitir el reinicio gradual de las operaciones.

Estas labores incluyen la estabilización de la aeronave, la verificación de posibles derrames de combustible o fluidos hidráulicos y la evaluación de impactos sobre el pavimento de la pista, tareas que deben completarse antes de que se autorice el uso total de la infraestructura.​

Contexto: ¿Qué hacer si su vuelo se retrasa o es cancelado por el cierre de Gobierno en EE. UU.?

Una vez la aeronave sea retirada y concluya la inspección, la Aeronáutica Civil y la administración del aeropuerto coordinarán una reapertura escalonada, dando prioridad a los vuelos que ya se encuentran retrasados y a aquellos que transportan un mayor número de pasajeros.

Sin embargo, las autoridades han advertido que la normalización total podría tardar varias horas, por lo que recomiendan a los usuarios planear con antelación sus desplazamientos y mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales.​

