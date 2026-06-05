Japón pone a prueba un motor de avión hipersónico: la tecnología que podría permitir viajes a más de 6.000 km/h de velocidad

Un importante avance para la industria aeroespacial japonesa permitió demostrar la viabilidad de sistemas de propulsión capaces de operar en condiciones extremas de velocidad. La prueba, desarrollada por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA) en colaboración con tres universidades del país (Universidad de Waseda, Universidad de Tokio y Universidad de Keio), busca impulsar el desarrollo de futuras aeronaves hipersónicas y fortalecer el liderazgo tecnológico en este campo.

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Durante la prueba, los investigadores emplearon un prototipo equipado con un motor que utiliza hidrógeno como combustible. Además, el experimento se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Espacial Kakuda de JAXA, ubicada en la región de Miyagi y aportó información clave para el diseño de vehículos capaces de desplazarse a velocidades superiores a las de los aviones convencionales.

Los investigadores diseñaron una prueba destinada a recrear las exigentes condiciones que enfrentaría una aeronave durante un vuelo a velocidad hipersónica, con el propósito de evaluar al mismo tiempo el rendimiento del motor, el comportamiento aerodinámico del vehículo y la eficacia de los sistemas de control.

Foto de referencia de un avión supersónico volando contra el cielo azul. Foto: Getty Images

Como resultado, el equipo consiguió mantener una combustión estable en el estatorreactor alimentado con hidrógeno mientras operaba en un entorno equivalente a Mach 5.

Además, el ensayo permitió confirmar la correcta interacción entre la estructura de la aeronave y su sistema de propulsión, un aspecto importante en el desarrollo de vehículos hipersónicos.

De acuerdo con información divulgada por el medio especializado Hispaviación, el proyecto cuenta con el apoyo de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia. Durante varios años, las instituciones participantes trabajaron de manera coordinada en el desarrollo y perfeccionamiento de los distintos componentes del vehículo experimental, que finalmente fue evaluado como una plataforma completamente integrada bajo condiciones equivalentes a Mach 5.

¿Qué significa una velocidad Mach 5?

La denominación Mach es usada para expresar la velocidad de un objeto en relación con la velocidad del sonido. En el caso de Mach 5, la aeronave se desplaza a una velocidad cinco veces superior a la del sonido, lo que equivale a más de 6.000 kilómetros por hora en condiciones cercanas al nivel del mar. Sin embargo, esta equivalencia puede variar con la altitud debido a los cambios en la temperatura y la densidad del aire.

Por esta razón, los expertos prefieren emplear el número de Mach en lugar de una cifra fija en kilómetros por hora. Este sistema permite describir con mayor precisión cómo interactúa el flujo de aire con la aeronave, dependiendo de la velocidad del vehículo y la velocidad del sonido en cada entorno atmosférico.

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Cuando una aeronave supera Mach 5, entra en el denominado régimen hipersónico, una etapa mucho más compleja que el vuelo supersónico convencional. En estas condiciones extremas, el aire se comprime intensamente frente al vehículo y genera temperaturas extremadamente elevadas, capaces de alterar el comportamiento de los materiales. Como consecuencia, los ingenieros deben diseñar de manera conjunta la estructura, el sistema de propulsión y los mecanismos de control para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente.