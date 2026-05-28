Explotó el megacohete New Glenn durante una prueba de fuego estático: Reacción de Musk por el duro golpe a Jeff Bezos

Lo que debía ser un paso rutinario hacia la conquista del cosmos terminó en una bola de fuego en Florida, el New Glenn, el imponente mega-cohete desarrollado por la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, sufrió un catastrófico accidente durante una de sus pruebas de validación en Cabo Cañaveral. Este evento no solo representa una pérdida material masiva, sino que sacude los cimientos de un proyecto que lleva una década en preparación.

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El fallo en el “corazón” del cohete

El desastre ocurrió durante lo que en la industria se conoce como una “prueba de fuego estático”. Para entenderlo de forma sencilla, este procedimiento consiste en encender los motores del cohete a máxima potencia mientras este permanece anclado firmemente a la tierra. Es una especie de ensayo general para comprobar que el sistema de propulsión aguanta la presión antes de dejarlo volar.

Blue Origin's New Glenn just blew up at LC-36 while attempting to Static Fire ahead of NG-4.https://t.co/tANS0dWyIH pic.twitter.com/PztxFoBqIw — NSF - NASASpaceflight.com (@NASASpaceflight) May 29, 2026

Lamentablemente, en esta ocasión, la potencia fue incontenible y el vehículo terminó explotando. Aunque es habitual que las rampas de lanzamiento se desalojen por seguridad durante estos ensayos, hasta el momento no se ha confirmado si hubo personas heridas en el área.

La reacción de Elon Musk: Un mensaje de realismo

Como era de esperar, el eco de la explosión llegó rápidamente a los oídos de su principal competidor. Elon Musk, líder de SpaceX, no tardó en pronunciarse a través de su red social X. Con un tono que mezclaba la empatía con la cruda realidad del sector, Musk escribió: “Muy desafortunado. Los cohetes son difíciles”.

Esta breve frase resume la histórica rivalidad entre ambos magnates, quienes han invertido años y fortunas para dominar el transporte espacial, un terreno donde incluso los planes más meticulosos pueden terminar en cenizas en cuestión de segundos.

¿Qué pasará con los planes de la NASA?

Este accidente es un balde de agua fría para las ambiciones de Blue Origin, que planeaba realizar hasta 12 lanzamientos durante este 2026. Pero el impacto va más allá de los negocios de Bezos.

La NASA cuenta con esta tecnología para sus misiones Artemis, el ambicioso programa que busca llevar de nuevo a seres humanos a la Luna.