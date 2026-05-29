El eclipse solar total más extraordinario de la historia ya tiene fecha: durará siete minutos y podrá verse en Colombia

La ciencia se ha encargado de estudiar el mundo, comprender cómo funciona el universo y prever fenómenos astronómicos que ocurrirán dentro de muchos años, con el fin de que las personas puedan prepararse para observarlos de manera segura. Uno de los eventos que más llama la atención son los eclipses solares, debido al impresionante efecto visual que producen en el cielo.

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La Nasa explica en su sitio oficial que “un eclipse es un fenómeno celeste que causa admiración y cambia drásticamente el aspecto de los dos objetos más grandes que vemos en nuestro cielo: el Sol y la Luna. En la Tierra, es posible observar un eclipse solar cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean”.

Este fenómeno ocurre únicamente en determinadas ocasiones, durante las llamadas temporadas de eclipses, que suelen presentarse dos veces al año. Para verlos de forma segura, es indispensable utilizar gafas especiales para eclipses o métodos indirectos de observación.

Existen cuatro tipos de eclipses solares:

Total: la Luna cubre completamente el Sol y el cielo se oscurece temporalmente, permitiendo observar la corona solar.

la Luna cubre completamente el Sol y el cielo se oscurece temporalmente, permitiendo observar la corona solar. Anular: la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y no logra cubrir totalmente el Sol, dejando visible un “anillo de fuego”.

la Luna se encuentra más alejada de la Tierra y no logra cubrir totalmente el Sol, dejando visible un “anillo de fuego”. Parcial: solo una parte del Sol queda cubierta debido a que la alineación no es perfecta.

solo una parte del Sol queda cubierta debido a que la alineación no es perfecta. Híbrido: puede verse como anular o total dependiendo del punto de observación, debido a la curvatura de la Tierra.

Estos eventos solo ocurren en determinadas temporadas del año conocidas como temporadas de eclipses. Foto: Getty Images

La duración de estos fenómenos puede variar considerablemente: algunos duran apenas unos segundos, mientras que otros se extienden durante varios minutos, dependiendo de la posición de la Tierra, la Luna y el Sol. En ese sentido, existe un eclipse en particular que podría alcanzar una duración cercana al límite máximo teórico.

Según registros astronómicos, el eclipse solar total más largo dentro de un período de 12.000 años ocurrirá el 16 de julio de 2186 y tendrá una duración máxima de siete minutos y 29 segundos. Este fenómeno atravesará varios países de América del Sur, entre ellos Colombia, Venezuela y Guyana, de acuerdo con datos de la agencia espacial.

El evento será excepcional porque estará muy cerca del límite teórico máximo que puede alcanzar un eclipse total, calculado en aproximadamente siete minutos y medio. Los expertos señalan que esto será posible gracias a una combinación poco común de factores astronómicos.

Para observar un eclipse solar de forma segura es necesario utilizar gafas especiales. Foto: Getty Images

En contraste, el eclipse solar total más corto registrado ocurrió el 3 de febrero del año 919 y tuvo una duración de apenas nueve segundos. La diferencia entre ambos fenómenos demuestra cómo pequeñas variaciones en las órbitas de la Tierra y la Luna pueden modificar drásticamente la duración de un eclipse.

Aunque faltan más de 160 años para el eclipse de 2186, este fenómeno ya despierta el interés de científicos y aficionados a la astronomía, quienes lo consideran uno de los eventos celestes más importantes de la historia moderna.