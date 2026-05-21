La cuenta regresiva para el eclipse solar más largo del siglo: solo podrá verse en estos países del mundo

El próximo 2 de agosto de 2027, el cielo ofrecerá un fenómeno que no se repetirá con tal magnitud en más de un siglo y medio. Se trata de un eclipse solar total, catalogado como el más largo del siglo XXI, que provocará varios minutos de oscuridad total en pleno día en los países ubicados dentro de su trayectoria.
Duración del fenómeno astronómico
Mientras que un eclipse solar total suele durar apenas unos minutos, en esta ocasión la Luna cubrirá por completo al Sol durante 6 minutos y 23,2 segundos en su punto máximo. Expertos señalan que un fenómeno de estas características no volverá a repetirse en los próximos 157 años.
Será una oportunidad excepcional para observar la llamada “fase total”, el momento en que la sombra de la Luna cubre por completo el disco solar y transforma el día en oscuridad durante unos instantes.
¿En qué rincones del planeta se podrá ver?
Aunque el fenómeno despertará interés en gran parte del mundo, la oscuridad total solo podrá observarse en una franja específica que atravesará principalmente el hemisferio oriental. La trayectoria de la sombra pasará por países de Europa, África y Medio Oriente.
Entre los lugares donde se podrá vivir la experiencia completa se encuentran:
- Europa y alrededores: España y Gibraltar.
- África: Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto y Sudán.
- Medio Oriente y Asia: Arabia Saudita, Yemen, Somalia y el Territorio Británico del océano Índico.
¿Qué sucederá con América Latina?
Para quienes se encuentren en América, las noticias no son tan alentadoras, ya que la trayectoria principal del eclipse estará lejos del continente.
En países como Perú y Argentina, el fenómeno no podrá observarse. En Brasil, en cambio, apenas se alcanzará a percibir un eclipse parcial de corta duración.
Este evento, respaldado por instituciones como la NASA, será considerado un hito de la astronomía moderna debido a la gran cantidad de población ubicada en las regiones por donde cruzará la sombra total del eclipse.