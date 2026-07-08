El truco del microondas para desinfectar los trapos de cocina y eliminar bacterias en minutos

El uso constante de los trapos de cocina hace que acumulen restos de comida, humedad y bacterias, incluso cuando a simple vista parecen limpios. Por eso, además del lavado habitual, es importante realizar una limpieza más profunda de manera periódica para prolongar su vida útil y mantener una mejor higiene en el hogar.

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En este sentido, el microondas puede convertirse en un aliado inesperado. De acuerdo con información reseñada en Okdiario, si los trapos son aptos para este método y se humedecen previamente, el calor que genera el aparato ayuda a desinfectarlos de forma rápida y práctica, algo que ayudaría a complementar su limpieza regular.

Sin embargo, antes de hacerlo, debe comprobar que el trapo esté completamente húmedo, ya que introducirlo seco podría hacer que se queme e, incluso, provocar un incendio. También debe evitar colocar trapos que tengan partes plásticas o hilos metálicos, ya que estos materiales pueden derretirse o generar riesgos durante el calentamiento.

Muchos microondas modernos incluyen funciones avanzadas que suelen pasar desapercibidas o utilizarse de forma incorrecta. Foto: Getty Images

Con el paso del tiempo, los trapos acumulan humedad, restos de comida y microorganismos que son los responsables del mal olor. El calor que produce el microondas ayuda a eliminar gran parte de estas bacterias y hongos, ya que las altas temperaturas alcanzadas en pocos segundos crean un ambiente poco favorable para su supervivencia.

Además de reducir los malos olores, este proceso también facilita la eliminación de la grasa que queda atrapada entre las fibras del tejido. El agua presente en el trapo se calienta rápidamente, ayudando a desprender esos residuos que muchas veces no desaparecen con un lavado convencional, dejando el paño más limpio y fresco.

Cambiar el trapo de la cocina. Foto: Getty Images

Para aplicar este truco de limpieza, primero debe humedecer el trapo con agua y escurrirlo ligeramente para que no gotee. Después, puede añadir un poco de jugo de limón o un chorro de vinagre blanco, dos ingredientes de uso común en el hogar que ayudan a combatir los malos olores y favorecen la desinfección.

Una vez preparado, el trapo se coloca sobre el plato del microondas y se calienta a máxima potencia durante aproximadamente un minuto y medio. Al finalizar el proceso, solo queda enjuagarlo con agua fría para eliminar los residuos que se hayan desprendido y dejarlo secar completamente antes de volver a utilizarlo.