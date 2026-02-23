Tecnología

¿El fin del microondas? La nueva alternativa que podría cambiar la forma de calentar los alimentos

Esta opción sobresale por su mayor versatilidad, ya que combina el calentamiento rápido con un sistema de aire caliente que permite hornear, asar y dorar los alimentos.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
23 de febrero de 2026, 9:19 a. m.
El avance tecnológico ha impulsado la aparición de nuevos electrodomésticos que compiten por ocupar su lugar.
El avance tecnológico ha impulsado la aparición de nuevos electrodomésticos que compiten por ocupar su lugar. Foto: Getty Images

El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina gracias a su capacidad para calentar alimentos de forma rápida y sin necesidad de emplear varios utensilios, lo que facilita el orden y la limpieza. Esta practicidad lo convierte en una opción conveniente para quienes solo necesitan calentar porciones pequeñas sin generar demasiados platos sucios.

¿El fin del paraguas tradicional? El invento que podría cambiar la forma de caminar bajo la lluvia

Aun así, el avance tecnológico ha impulsado la aparición de nuevos electrodomésticos que compiten por ocupar su lugar, alimentando la idea de que algunos dispositivos tradicionales podrían dejar de ser indispensables. En este contexto, ha ganado popularidad la propuesta de reemplazar el microondas por el horno de convección como alternativa para la preparación cotidiana de alimentos.

Usar el microondas de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles.
Usar el microondas de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles. Foto: Getty Images

Pese a las dudas que han circulado sobre su seguridad, el funcionamiento del microondas se basa en radiación no ionizante, la cual no tiene la energía suficiente para alterar la estructura de la materia. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la mayoría de las formas de radiación no ionizante no producen cáncer, por lo que no existe evidencia científica que respalde esos temores.

Que el microondas no esté vinculado al cáncer no implica que su uso sea completamente inocuo. El oncólogo Henri Joyeux señaló en una entrevista para Infosalus que este electrodoméstico debería emplearse con moderación para evitar posibles efectos indeseados en la alimentación. Según el especialista, un uso excesivo puede provocar alteraciones en la estructura de los aminoácidos presentes en los alimentos.

Tecnología

Si acostumbra a hacer esto con su celular, debería evitarlo porque puede causar serios problemas de rendimiento y velocidad

Tecnología

Científicos de la Nasa hacen importante anuncio sobre un evento sin precedentes que se podría presenciar en abril

Tecnología

El botón de la lavadora que nunca debe olvidar oprimir antes de usarla porque ayuda a eliminar manchas en cuestión de segundos

Tecnología

Nueva tendencia con Xuper TV en los Smart TV preocupa a los expertos: podría ‘quemar’ el televisor

Tecnología

El regreso del Nokia 1100: ¿cómo conseguir en Colombia el clásico celular que vuelve a ser tendencia?

Tecnología

Esto es lo que debe hacer para evitar ser víctima de peligrosa modalidad de estafa a través de llamadas

Tecnología

Amazon lanza videojuegos gratis cada mes para suscriptores Prime con su innovadora plataforma: así funciona el servicio sin consola

Tecnología

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

Tecnología

Este es el electrodoméstico que expertos recomiendan desconectar para evitar que la factura de la energía se incremente en diciembre

Tecnología

Los trucos poco conocidos del microondas que facilitan la cocina y ahorran tiempo

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

“Al calentarla en el microondas, la ‘L-prolina’ se convierte en ‘D-prolina’, que es neurotóxica y que, como también se ha observado, resulta perjudicial para el riñón y el hígado”, precisó el experto en salud.

Uno de los usos más frecuentes del microondas es la descongelación de alimentos, proceso que, según el oncólogo Henri Joyeux, podría implicar riesgos si no se realiza adecuadamente. La descongelación incompleta favorece la proliferación de microorganismos presentes en los productos, especialmente cuando las altas temperaturas ambientales aceleran el proceso sin que se perciba, por lo que se recomienda extremar el cuidado en la selección y manejo de los alimentos.

Los hornos convencionales suelen contar con una fuente de calor en la parte superior e inferior, lo que permite una distribución uniforme del calor en su interior.
Los hornos convencionales suelen contar con una fuente de calor en la parte superior e inferior, lo que permite una distribución uniforme del calor en su interior. Foto: Getty Images

Como alternativa, el horno de convección destaca por su mayor versatilidad al combinar el calentamiento rápido con un sistema de aire caliente que permite hornear, asar y dorar. Esta doble función proporciona resultados más uniformes y acabados crujientes, por lo que la elección entre ambos aparatos depende principalmente de los hábitos de cocina, el espacio disponible en el hogar y el presupuesto.

Más de Tecnología

El desgaste natural del celular es inevitable con el paso del tiempo; sin embargo, ciertos errores comunes pueden acelerar la pérdida de rendimiento.

Si acostumbra a hacer esto con su celular, debería evitarlo porque puede causar serios problemas de rendimiento y velocidad

La NASA retirará de la plataforma de lanzamiento el cohete SLS y la nave Orión de la misión Artemis II.

Científicos de la Nasa hacen importante anuncio sobre un evento sin precedentes que se podría presenciar en abril

Este ciclo suele durar entre 15 y 30 minutos y puede aparecer en el panel con diferentes nombres.

El botón de la lavadora que nunca debe olvidar oprimir antes de usarla porque ayuda a eliminar manchas en cuestión de segundos

Expertos advierten que ciertos programas externos pueden afectar el rendimiento del televisor.

Nueva tendencia con Xuper TV en los Smart TV preocupa a los expertos: podría ‘quemar’ el televisor

La disponibilidad y el precio pueden cambiar según la región y las características particulares del dispositivo.

El regreso del Nokia 1100: ¿cómo conseguir en Colombia el clásico celular que vuelve a ser tendencia?

Las personas deben corroborar siempre la identidad de quienes los llaman o escriben.

Esto es lo que debe hacer para evitar ser víctima de peligrosa modalidad de estafa a través de llamadas

x

Amazon lanza videojuegos gratis cada mes para suscriptores Prime con su innovadora plataforma: así funciona el servicio sin consola

SPHEREx reveló metanol, cianuro y metano en un visitante del espacio profundo.

Nasa halló compuestos para la vida en el espacio: 3I/ATLAS no era un simple cometa

Los usuarios pueden acceder al internet satelital de Elon Musk a través de dos planes.

Starlink aterriza en los hogares: así puede acceder al internet satelital de Elon Musk para decir adiós a la mala conexión

Noticias Destacadas