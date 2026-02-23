¿El fin del microondas? La nueva alternativa que podría cambiar la forma de calentar los alimentos

El microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina gracias a su capacidad para calentar alimentos de forma rápida y sin necesidad de emplear varios utensilios, lo que facilita el orden y la limpieza. Esta practicidad lo convierte en una opción conveniente para quienes solo necesitan calentar porciones pequeñas sin generar demasiados platos sucios.

Aun así, el avance tecnológico ha impulsado la aparición de nuevos electrodomésticos que compiten por ocupar su lugar, alimentando la idea de que algunos dispositivos tradicionales podrían dejar de ser indispensables. En este contexto, ha ganado popularidad la propuesta de reemplazar el microondas por el horno de convección como alternativa para la preparación cotidiana de alimentos.

Usar el microondas de forma incorrecta puede provocar daños irreversibles. Foto: Getty Images

Pese a las dudas que han circulado sobre su seguridad, el funcionamiento del microondas se basa en radiación no ionizante, la cual no tiene la energía suficiente para alterar la estructura de la materia. De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, la mayoría de las formas de radiación no ionizante no producen cáncer, por lo que no existe evidencia científica que respalde esos temores.

Que el microondas no esté vinculado al cáncer no implica que su uso sea completamente inocuo. El oncólogo Henri Joyeux señaló en una entrevista para Infosalus que este electrodoméstico debería emplearse con moderación para evitar posibles efectos indeseados en la alimentación. Según el especialista, un uso excesivo puede provocar alteraciones en la estructura de los aminoácidos presentes en los alimentos.

“Al calentarla en el microondas, la ‘L-prolina’ se convierte en ‘D-prolina’, que es neurotóxica y que, como también se ha observado, resulta perjudicial para el riñón y el hígado”, precisó el experto en salud.

Uno de los usos más frecuentes del microondas es la descongelación de alimentos, proceso que, según el oncólogo Henri Joyeux, podría implicar riesgos si no se realiza adecuadamente. La descongelación incompleta favorece la proliferación de microorganismos presentes en los productos, especialmente cuando las altas temperaturas ambientales aceleran el proceso sin que se perciba, por lo que se recomienda extremar el cuidado en la selección y manejo de los alimentos.

Los hornos convencionales suelen contar con una fuente de calor en la parte superior e inferior, lo que permite una distribución uniforme del calor en su interior. Foto: Getty Images

Como alternativa, el horno de convección destaca por su mayor versatilidad al combinar el calentamiento rápido con un sistema de aire caliente que permite hornear, asar y dorar. Esta doble función proporciona resultados más uniformes y acabados crujientes, por lo que la elección entre ambos aparatos depende principalmente de los hábitos de cocina, el espacio disponible en el hogar y el presupuesto.