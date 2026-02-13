Tecnología

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Como respuesta a la creciente demanda de organización, seguridad y eficiencia, surgieron las torres de alimentación multifuncional.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
13 de febrero de 2026, 9:27 a. m.
Las regletas revolucionaron la manera de conectar aparatos eléctricos en casa.
Las regletas revolucionaron la manera de conectar aparatos eléctricos en casa. Foto: Getty Images

Uno de los inventos tecnológicos que transformó la forma en que los usuarios utilizan los aparatos eléctricos en el hogar son las regletas. Estos dispositivos permiten conectar varios equipos de manera simultánea desde un solo punto de energía, lo que resulta práctico y funcional en espacios donde las tomas de corriente son limitadas.

Computadores, televisores, routers, consolas de videojuegos y cargadores requieren conexión constante a la electricidad, y no siempre hay suficientes enchufes disponibles. En ese contexto, la regleta se convierte en una solución eficiente para ampliar la capacidad de conexión de forma relativamente segura.

Más allá de ofrecer tomas adicionales, muchos modelos actuales incorporan funciones que aumentan su utilidad y protección. Algunas incluyen sistemas contra sobretensiones, diseñados para proteger los dispositivos frente a picos de energía ocasionados por tormentas eléctricas o fallas en el suministro eléctrico. Esta característica es especialmente importante para equipos electrónicos sensibles, ya que puede evitar daños costosos y prolongar su vida útil.

Las regletas permiten conectar varios dispositivos al tiempo.
Las regletas permiten conectar varios dispositivos al tiempo. Foto: Getty Images

Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, también surgen alternativas que mejoran aún más la experiencia de uso. Existen modelos que combinan enchufes tradicionales con puertos USB integrados, lo que facilita la conexión directa de teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos sin necesidad de adaptadores adicionales.

Tecnología

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

Tecnología

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Tecnología

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

Tecnología

Si su celular tiene solo 15% de batería, esta es la clave para evitar que se apague antes de llegar a casa y poder conectarlo

Tecnología

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Tecnología

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Tecnología

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Tecnología

No vuelva a apagar el televisor de esta forma porque podría causar daños costosos e irreversibles en su funcionamiento

Tecnología

Aunque parezcan inofensivos, enchufar estos cinco aparatos a una multitoma puede provocar un incendio en cualquier instante

Tecnología

No oprima el botón rojo de la regleta eléctrica sin antes verificar este detalle porque podría desatar un peligroso incendio

Apagar sus electrodomésticos es un error potencial: esto es lo que debe hacer para que no disparen el consumo de energía del hogar

¿Qué son las torres de alimentación multifuncional?

Según el medio digital elEconomista, las torres de alimentación multifuncional son dispositivos modernos de gestión eléctrica que funcionan como una alternativa más segura, práctica y eficiente frente a los alargadores convencionales. A diferencia de las regletas horizontales tradicionales, estas torres cuentan con un diseño vertical que permite integrar múltiples tomas de corriente en distintos niveles, optimizando el espacio y facilitando el acceso a cada conexión.

Los nuevos modelos combinan enchufes tradicionales con puertos USB.
Los nuevos modelos combinan enchufes tradicionales con puertos USB. Foto: Foto creada con IA

Además, suelen incorporar sistemas de protección contra sobretensiones, interruptores de encendido y apagado independientes, fusibles de seguridad y mecanismos contra sobrecargas o cortocircuitos. Algunos modelos más avanzados incluso incluyen sistemas de bloqueo de seguridad para prevenir accidentes, aunque estas funciones dependen del tipo de torre seleccionada.

Otra de sus ventajas destacadas es que ayudan a reducir el desorden de cables, puesto que, centralizan las conexiones en un solo punto, lo que permite organizar mejor el espacio y adaptarlo a las necesidades y preferencias de cada usuario.

Más de Tecnología

Las regletas revolucionaron la manera de conectar aparatos eléctricos en casa.

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Al eliminar o ignorar estas aplicaciones, se pierde la oportunidad de detectar a tiempo problemas que podrían comprometer la vida útil del equipo y reducir su eficiencia con el paso del tiempo.

Si quiere bloquear los anuncios mientras navega en su celular, haga este ajuste en segundos y sin instalar aplicaciones

El recorrido habría ocurrido cuando la Tierra vivía uno de los climas más extremos de su pasado y los continentes aún estaban conectados por rutas hoy inimaginables.

Descubren fósil de una gigantesca especie terrestre que habría cruzado continentes hace millones de años

Descubren un extraño orden de planetas que contradice los modelos clásicos.

Un mundo rocoso descubierto por científicos en los confines del sistema solar reabre el debate sobre el origen de los planetas

El consumo rápido de energía no suele deberse a una sola razón, sino a varios factores combinados.

Si su celular tiene solo 15% de batería, esta es la clave para evitar que se apague antes de llegar a casa y poder conectarlo

.

Llamadas ‘spam’ en Colombia crecieron casi 70 % y expusieron a millones a fraudes

Crean identidades falsas, simulan videollamadas y usan bots para generar vínculos emocionales durante meses y así cometer fraudes.

Sale a la luz peligrosa estafa en San Valentín que permitiría a criminales dejarlo sin dinero en sus cuentas bancarias

Un gigantesco sistema de anillos alrededor de un objeto subestelar provocó un raro eclipse de su estrella por 9 meses.

La estrella que se oscureció como nunca antes: perdió el 97% de su brillo por casi 200 días

Este 14 de febrero evite decir estas frases para no arruinar su cita.

Las frases que no debería enviarle a su pareja este 14 de febrero porque podría arruinar su San Valentín

Restringir chats permite asegurar a algunas conversaciones de WhatsApp que no podrán ser leídas por alguien que tenga acceso físico a su celular.

El método infalible para enviar archivos grandes por WhatsApp sin perder calidad ni complicaciones

Noticias Destacadas