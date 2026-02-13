¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

Uno de los inventos tecnológicos que transformó la forma en que los usuarios utilizan los aparatos eléctricos en el hogar son las regletas. Estos dispositivos permiten conectar varios equipos de manera simultánea desde un solo punto de energía, lo que resulta práctico y funcional en espacios donde las tomas de corriente son limitadas.

Computadores, televisores, routers, consolas de videojuegos y cargadores requieren conexión constante a la electricidad, y no siempre hay suficientes enchufes disponibles. En ese contexto, la regleta se convierte en una solución eficiente para ampliar la capacidad de conexión de forma relativamente segura.

Más allá de ofrecer tomas adicionales, muchos modelos actuales incorporan funciones que aumentan su utilidad y protección. Algunas incluyen sistemas contra sobretensiones, diseñados para proteger los dispositivos frente a picos de energía ocasionados por tormentas eléctricas o fallas en el suministro eléctrico. Esta característica es especialmente importante para equipos electrónicos sensibles, ya que puede evitar daños costosos y prolongar su vida útil.

Las regletas permiten conectar varios dispositivos al tiempo. Foto: Getty Images

Sin embargo, a medida que avanza la tecnología, también surgen alternativas que mejoran aún más la experiencia de uso. Existen modelos que combinan enchufes tradicionales con puertos USB integrados, lo que facilita la conexión directa de teléfonos móviles, tablets y otros dispositivos sin necesidad de adaptadores adicionales.

¿Qué son las torres de alimentación multifuncional?

Según el medio digital elEconomista, las torres de alimentación multifuncional son dispositivos modernos de gestión eléctrica que funcionan como una alternativa más segura, práctica y eficiente frente a los alargadores convencionales. A diferencia de las regletas horizontales tradicionales, estas torres cuentan con un diseño vertical que permite integrar múltiples tomas de corriente en distintos niveles, optimizando el espacio y facilitando el acceso a cada conexión.

Los nuevos modelos combinan enchufes tradicionales con puertos USB. Foto: Foto creada con IA

Además, suelen incorporar sistemas de protección contra sobretensiones, interruptores de encendido y apagado independientes, fusibles de seguridad y mecanismos contra sobrecargas o cortocircuitos. Algunos modelos más avanzados incluso incluyen sistemas de bloqueo de seguridad para prevenir accidentes, aunque estas funciones dependen del tipo de torre seleccionada.

Otra de sus ventajas destacadas es que ayudan a reducir el desorden de cables, puesto que, centralizan las conexiones en un solo punto, lo que permite organizar mejor el espacio y adaptarlo a las necesidades y preferencias de cada usuario.